IT之家公告：今天，历史上最长的一次编辑会、整风会

16点36分，一个老读者朋友在一个IT之家苹果用户反馈群里说：“最新一条新闻还是15：07。 我猜之家在开会，然后刺客给他们传授一些人生经验”。



说真的，拜服。

确实猜对了前半句，但是传授人生经验不敢当，经验有时对他人并无参考性，教训才当真深刻。

今天15点开始，我们开了一场历史上最长的一次编辑部会议（110分钟），现在刚刚结束。属于我的部分，从15点讲到16点20，一共说了80分钟，随后，IT之家新上任的总经理许士学继续会议后半段，如果用一句话来概括，今天的会，是一个“整风会”。

会议里面，我主要谈及了4个地方，新的薪资体系、IT之家的初心（内容上“何为对”）、编辑使命、内容生产形式……其实说的就是一件事，就是恪守初心，我们生产的每篇文章，都要用6个字的一个标准来衡量：有意义、有意思。

接下来的几天、几周、几月，相信大家会明显看到IT之家内容生产的风格转变，我们不再刻意在意文章量，我们全部关注于——每篇文章的价值本身，是否传递了正向的价值，或者是否让大家轻松愉悦中得到什么，或者，同时感到有意义、有意思。

Vista之家、Win7之家时代，我用“笨笨”的名字，写了很多技术性文章、感悟性文章、汇总性文章，这些文章的出发点皆因大家需要，会对大家有帮助。而这些，我觉得，才是最对的，才是IT之家的初心和使命。

会议刚刚结束，固然我希冀能立即有大的转变，但我也接受一个逐步向优的过程，最近的一段时间，我和许总会认真盯着每天的每篇文章，会思考、甄别、把关，只要发文章的“动机”是为了让用户“得到”，那就一定是对的。

接下来，我们还在等待IT之家6.20一个重要版本，这个版本是个评论区和IT圈新方向的定调产品，我们会把一些新的想法融入到优秀的评论内容引导上，以及用户产生的优秀内容输出展现上。评论区和IT圈都会有变化，当然，变化的是底层和板块，大家能直观的感受到氛围的变好和内容上的新版块新东西。

就是说，自产的主动内容和用户内容，我们会史无前例的最大力度做对、做好，一步步快速向频道化方向迈进。

今天，会上说的多，会议结束后，我们会做的多，我本人也发自内心的希望，IT之家的每篇文章、每个评论、每个主题帖今后开始都很精彩！

有意义，有意思！其实就是那句：“软媒 - 存在，创造价值。”

IT之家 - 爱科技，爱这里。

软媒CEO，刺客 敬上，2018年6月11日，天现峰会蓝。

