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IPv6普及率已达1/4，互联网之父：这还不够

2018-6-11 17:23:09来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月11日消息 根据外媒ZDNet上周的消息，IPv6推出至今已有6年，其普及率现在已接近1/4。在迎接IPv6启动6周年的一个视频中，互联网之父、谷歌公司副总裁Vint Cerf表示这还不够，呼吁道应尽快升级IPv6。

▲互联网之父Vint Cerf

Cerf指出，拥有128位地址池的IPv6能够支持数万亿台互联网连接设备连接在一起的世界，而IPv4只可以支持四十亿设备。

他还表示，升级到IPv6有很多好处，企业可以通过灰市拍卖购买IPv4地址段，但IPv6能提供更充足的空间，价格也更低廉。反过来说，即便某个公司拥有IPv4的地址池可以分配，但是这家公司（尤其是ISP，即网络服务提供商）仍然需要为那些只支持IPv6的网络进行通讯。

在这一层面上，互联网协会已经指出，一些移动网络已经通过关闭IPv4、并仅运行IPv6来简化运营，例如美国T-Mobile。

据称，2012年6月IPv6刚启动的时候，世界上只有1%的用户使用了IPv6访问谷歌服务，而今这一数据已经达到了25%。

▲互联网协会发布的IPv6部署率超15%的国家和地区（2018年6月）

根据互联网协会在2018年发布的IPv6地图，谷歌的统计中有49个国家的IPv6流量占比超过了5%，24个国家的IPv6流量超15%。超过15%的国家包括美国，加拿大，巴西，芬兰，印度和比利时等等。

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关键词：IPv6IPv4互联网之父

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