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硬刚高通骁龙710？传华为七月推出麒麟710

2018-6-11 18:31:48来源：IT之家作者：阿迷/实习责编：阿迷/实习评论：

IT之家6月11日消息 高通此前推出了面向中端移动手机市场的骁龙710处理器，华为最近也按捺不住了，有消息称华为海思将在今年七月份推出麒麟710处理器，该处理器将会采用三星10纳米工艺，将会和高通竞争中端处理器市场。

目前华为海思麒麟系列处理器面向不同层次的市场推出了两个系列的产品，分别是以麒麟950/960/970为代表的高端处理器，以及以麒麟650/659位代表的低端处理器。相对于高通来讲，华为的处理器的分层还是没有高通明显，高通也于近期推出了面向中端市场的骁龙710处理器。近年来，高通骁龙800系列处理器虽然是最顶级的处理器，但是要是说起销售情况，受厂商欢迎的依旧是骁龙625和骁龙660这类中端处理器。目前国内厂商对骁龙6系列处理器还是非常热忱的，这也是为什么高通要推出骁龙710这类中端处理器。

根据透露出的数据显示，华为海思麒麟710这款处理器将采用4个大核A73+4个小核A53架构，频率分别是2.4GHz和1.8GHz，鉴于是降频处理器，可能实际大核速度只有2GHz左右。

GPU方面可能依旧使用Mali-G72，但是相对于麒麟970的MP12会有所缩减，可能会缩减到8核、6核甚至4核，关于核心数目前没有准确的一个数据。

根据预测，这款处理器将会在华为Nova 3上得到应用，届时我们可以关注七月份华为Nova 3的发布会。

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关键词：华为麒麟710Nova 3

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