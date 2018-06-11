救救纸币！设计师们拿出了最具未来感的想法

扫码支付用多了，会让人越来越嫌弃纸币的土与笨拙。

但在平面设计师的眼里，这些流通的货币符号就像是一张无穷无尽的画布。把想象力像油漆一样泼出去，怕是会美得让你舍不得花。

▲图多预警啊朋友们！

绝美的加密防伪二维码

来自白俄罗斯的Andrey Avgust，最近给绿油油的美元来了一个改头换面的设计。

这套纸币由多层的薄塑料制成，半透明的效果让视觉画面更有质感。纸币的一面是华盛顿、林肯、肯尼迪等美国总统，而另一面则是自由女神像、美国国徽和国旗，甚至还有登月的宇航员身影。

Avgust介绍说，这套纸币的设计采用了PGP加密和二维码防伪。这些小秘密都藏在紫外线底下，一照，一看，能让你马上举手表示想拥有。

▲图自 Behance

乔布斯的「大头照」

你有想象过，乔布斯、扎克伯格和比尔·盖茨的脸出现在钞票上吗？

在法国平面设计师Jade Dalloul看来，每个国家的总统就像是一家企业的CEO。她因此得到灵感，想要为影响力较大的企业设计一套纸币。

比如说微软、苹果、Facebook和Google：

除了科技巨头，还有你每天都离不开的麦当劳和星巴克：

在纸币的背面，还放上了这些企业的使命或宣言：

▲图自 Dalloul的个人网站

Dalloul在接受CNN采访时说：

钞票的美学跟一个国家的文化、历史和名人息息相关……如果未来看到一些有影响力的企业家出现在钞票上，我不会为之感到惊讶。

分子结构、电路板和浩瀚宇宙

大部分的纸币设计图案都是国家地标和名人。而美国平面设计师Travis Purrington，却把分子结构、电路板和宇宙银河都搬过来了。

Purrington介绍说，他设计的想法着重于人类的发现和成就。钞票的正面来自科技或科学，而背面则是现实生活中的摩天大楼、宇航员和山河海。

我的作品不强调爱国，更多是体现全球人类之间的联系。

▲图自 Purrington的个人网站

Purrington的灵感来自瑞士，一个每20年就会举办比赛来重新设计法郎的国家。

瑞士法郎每20年就改变一次主题。所以我认为这些货币符号是可以传递信息的，这意味着每一代年轻人都会跟纸币一起成长。

地球物种也来玩黑科技

除了高新科技和宇宙探索，也有醉心于地球物种的平面设计师。Barbara Bernát就为匈牙利设计了一套让人瞬间回到大自然的钞票。

纸币的一面是欧洲常见的动物，另一面则是植物。

而它的惊艳同样藏在紫外线底下。

这些鸟、鹿或狐狸的骨骼清清楚楚显示出来，满满的黑科技感。

▲图自 Behance

所以，如果这些未来感十足的设计成真，你还舍得把纸币打入冷宫吗？