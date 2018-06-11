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中国电信公告：将规范不限量套餐宣传

2018-6-11 19:44:08来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家6月11日消息 ，今天晚间，中国电信官方发布公告，称此前推出的“不限流量型”套餐出现了宣传不规范问题，根据工信部要求，我们已经全面启动各经营单位的自查与整改工作。包括进一步醒目明示“达量降速”条款，进一步规范所有销售和客户服务渠道等。

全文如下：

为贯彻落实“提速降费”政策、满足用户快速增长的流量需求，中国电信推出了“不限流量型”套餐，大幅降低流量单价，为用户提供更多实惠和选择。

此类型套餐的特点是“不限流量、达量降速”：每月用户可使用的总流量没有上限；“达量降速”主要是参考国际运营商通用规则，兼顾用户流量需求、移动网络容量和网络使用的公平性。

在上述套餐推广过程之中，出现了宣传不规范问题。根据工信部要求，我们已经全面启动各经营单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步醒目明示“达量降速”条款；二是要求进一步规范所有销售和客户服务渠道，明确向用户提示“达量降速”条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

我们将始终秉承“用户至上、用心服务”的理念，为用户提供更多“用得上、用得起、用得好”的产品和服务。真诚欢迎广大用户和社会各界对我们的工作进行监督与批评。

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关键词：电信无限流量不限流量套餐

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