亚洲最大电子展本周开幕，CES Asia能否成为“上海第二车展”？

大约是从两三年前开始，CES这个被半导体充斥的电子展会，开始被越来越多的汽车厂商盯上。不论你是车迷还是数码迷，“CES变车展”这样的惊讶，应该已经不再陌生。

和每年年初在拉斯维加斯举办的CES国际大展同源，亚洲版本CES Asia落在了中国魔都上海。在今年初的CES 2018上，奔驰发布了全新操作系统MBUX，拜腾、小鹏分别带来了最新版概念车……2018年，CES已经被汽车行业彻底渗透。

那么CES Asia呢？中国如今拥有着全球最活跃的新创汽车厂商，在科技和汽车真正水乳交融的时代，东方版本的CES Asia是否也跟上了节拍？答案即将在本周三13日揭晓。

拜腾：全新轿车概念车首发

戴雷博士领衔的新兴车厂拜腾，刚刚获得了一汽领投的5亿美元融资，这让关注拜腾的人们看到了这家电动汽车新军进一步发展的可能性。

拜腾对于首款车型的定位，与大多数同类不谋而合：首款概念车BYTON Concept是一辆中型偏大的SUV。中国市场上已占近半、仍在不断增长的SUV车型，显然是尽快立稳阵脚的上选。

而到第二款车，拜腾就选择了进军轿车。

从目前公布的几张预告图来看，这辆全新概念车会搭载完善的自动驾驶系统。车顶前后的传感器轮廓明显，力图展现“看得见的智能”。

在新造车品牌们纷纷施手SUV时，拜腾开始寻找轿车的设计思路。将于CES Asia亮相的第二款概念车，将会拥有一个特别的C柱设计。

新车前后造型仍会延续BYTON Concept的主要设计元素，值得关注的是，拜腾在SUV上施展的设计语言，在轿车上又会如何呈现，以及，拜腾自动驾驶技术的最新发展成果。

凯迪拉克：超级巡航Super Cruise来到中国

还记得年初，董车会在美国体验的凯迪拉克Super Cruise自动驾驶辅助系统吗？对，就是几百公里车程不用碰方向盘的那个。本届CES Asia，凯迪拉克将会首次把它拿到中国。

凯迪拉克 Super Cruise将是首个能让驾驶员在高速路上释放双手的驾驶辅助系统，在年初的试驾体验中，董车会已经亲身感受过它的神奇。按照计划，通用准备会在2020年将 Super Cruise在凯迪拉克品牌车型中推开，并确定它将会进入中国市场。

本田：眼、手、鼻

日系厂商对于科技产业的融合，一向反应得不太接地气。本届CES Asia本田也将进驻展馆，但主力却不是本田汽车，而是一系列技术研发成果。

名为WayRay的AR增强现实技术，可以让驾驶员无需佩戴任何设备，即可以AR方式获取导航等驾驶信息；Tactual Labs手势操作技术，通过3D识别手部骨骼动作，达到以手势完成操作的能力；现场还将带来一片“气味王国”，展示本田的嗅觉感管体验。

现代：氢燃料电池SUV

日韩厂商偏爱的氢燃料电池，是目前电池组式纯电动车（BEV）之外的一股新能源清流。虽然推广程度不及后者，却续航长、充能快的优势，依然受到一些厂商青睐。

年初CES 2018上，现代发布了全新一代氢燃料电池车NEXO，续航里程达到800km，加氢时间仅仅几分钟。NEXO的动力系统能够达到60%的热效率，体重却比前代燃料电池车轻了两成，最高时速可以达到160km/h。

NEXO将会在上海CES Asia亮相，它代表着零排放新能源车另一极——燃料电池阵营的最新发展水平。