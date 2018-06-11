AMOLED真的比LCD屏幕更伤眼吗？

功能机走向智能手机时代，我们经历了一次又一次屏幕尺寸的革命，从最初1英寸单色显示屏到如今屡见不鲜的6.0英寸显示屏，手机所承担的使命也由简单的电话短信演变为了每个人链接世界的通道。无疑，越来越多的时间被这小小方寸的空间所占据，市场研究公司Statista在去年公布了一组统计数据表明，中国用户平均每天使用手机时长已经超过3小时，随着时间来到2018年，这一时间有增无减。

或许正是因为手机已经成为全球最为重要的个人设备，有关智能手机对人体健康的影响也成为了不少人关注的焦点——在各大智能手机玩家的讨论区域，你时常能听到对于OLED屏幕伤眼的论调，而其中PWM低频调光又被当做罪魁祸首被反复讨论。

在iPhone逐步投入OLED怀抱，几乎全部的旗舰产品都已经成为OLED受众的当下，相信每个人都很想知道，这种显示更为艳丽的屏幕是不是真的会对视力造成更多影响？

PWM低频调光具有原罪

我们都知道，AMOLED显示屏是一种自发光有机材料所组成的屏幕，它不需要LCD的背光板，当电流通过有机材料时，像素就会自行发光，因此相较LCD屏幕来说，AMOLED拥有更纯净的黑色、更高对比度等显示优势。

然而更为“理想”，也意味着需要付出更多的代价。AMOLED显示屏的“伤眼说”更多来源于外界对于当前AMOLED制造商普遍采用PWM低频调光的不满。这里简单解释下PWM低频调光技术。

所有的显示器都具备亮度调节功能，但由于材质的区别，调光的技术各不相同，当前智能手机上最为主流的莫过于DC调光和PWM调光。LCD屏幕由于是依靠LED背光板发光，因此在智能手机领域，LCD屏幕大都采用DC调光，这是一种通过直接控制发光组件两侧电流大小以调节亮度的技术，当LED背光板两侧的电流越小，亮度则越低。

DC调光本身是一个非常直接的方法，不过却有着非常明显的弊端——由于三原色波长各不相同，因此在极端低亮度状态下，DC调光会导致难以避免的偏色情况，比如早期采用DC调光的LCD显示屏，在低亮度下，会出现明显的失色问题。

而DC调光与AMOLED屏幕则显得更“水土不服”。前文已经说到，AMOLED显示屏是一种依靠有机材料自发光的技术，因此其本身的显示素质与屏幕材料的品控有直接关系，像素之间的色彩差异会非常明显的展现。在DC调光下，早期的Galaxy S、S2、Note等机型会出现白色不均匀，严重偏色的问题。事实上这一问题即便到现在都没有很好的解决，在XDA论坛有大神放出了强制开启Galaxy S8 DC调光模式的内核，开启后，Galaxy S8在亮度低于20%的情况下，依旧存在以上的问题。

▲所谓“抹布屏”的效果

或许正是因为如此，PWM调光才成为另一种选择，进入了所有人的视线。和DC调光直接调节电流大小来控制亮度的做法不同，PWM调光的做法更为巧妙，我们知道开关光源会造成闪烁的现象，开关的速度越快，屏幕闪烁也会随之加快，但当开关光源的频率超出人眼极限时，由于所有画面的亮度信息在人眼中相互叠加，因此频率的快慢只会影响屏幕的亮度，这种通过快速开关屏幕光源来控制亮度的技术就被称之为PWM调光（脉冲宽度调制）。

PWM调光的引用解决了AMOLED显示屏早期的低亮度偏色问题，事实上也进一步提高了色彩的稳定度。

不过由于PWM调光是一种通过快速闪烁调整亮度的技术，即便人眼无法感知开关过程的画面变化，但我们脑中却会对这种现象做出反应，频繁的闪烁更容易对双眼两边的肌肉造成疲劳，从而刺激屈光系统进行联动，加速视力的老化。由于当前所有三星出品的AMOLED显示屏都采用了250Hz的低频PWM调光技术，在屏幕亮度越低时，频闪的速率变低，人眼能够感知的可能性变大，因此更容易对敏感人群造成影响。

这就是PWM低频调光技术与生俱来的原罪。

你以为AMOLED屏幕伤眼？但其实LCD屏幕也不能幸免

长时间使用PWM低频调光的AMOLED显示屏似乎的确会对视力造成影响，不过也别以为LCD可以幸免于难，即便有DC调光加持，它也同样对视力有不可逆转的影响——你无法忽视蓝光危害。

和AMOLED自发光的模式不同，LCD屏幕采用了背光板+滤光片的组合成像，在主流技术中，不少LCD屏幕都会采用蓝光LED背光板，而在其上覆盖有红色滤光片、绿色滤光片和无色滤光片，当蓝光透过三种滤光片时形成RGB三原色。而这其中，蓝色背光板所发出的光就包含有能量密度集中的短波蓝光，当人类双眼长时间、近距离接触时就会造成伤害。

事实上，自然界中无时无刻不充满着短波光，它虽然具有不可见性，但却会通过晶状体进入人眼，和其他光一样在视网膜成像。由于短波光具备更大的能力密度，穿透性又强，因此会直接穿透晶状体直达视网膜，引发视网膜色素上皮细胞萎缩甚至死亡，而这也就是黄斑病变的元凶。

对于儿童而言，这种伤害无疑更大，要知道，人类的晶状体会吸收部分蓝光而渐渐变得浑浊从而形成白内障，而儿童的晶状体更为清澈，无法像成年人那样有效抵挡蓝光，因此蓝光对于儿童的影响更为严重。

技术本身无错，使用习惯影响更大

在医学意义上，眼睛作为人体的器官之一，即便是正常使用，它的功能性也在无时无刻地消耗，而视力的衰退常常不在于技术或者事物本身，更在于非正常的日常习惯。从上述的技术分析不难发现，以技术层面，无关是LCD还是AMOLED，对于视力的影响都是普遍存在的，至少在智能手机领域，很难说哪一种屏幕更有害。

▲LCD和AMOLED谁更有害？这本身就是个伪命题

即使LCD党高举PWM低频调光有害的大旗，也无法彻底证明AMOLED屏幕对视力有影响，因为在日常生活中每个人使用手机的习惯，用眼卫生以及个人对屏幕亮度色彩感知都会产生差异，这些因素都会令人产生舒适或不舒适的情绪。毫无疑问，最终需要注意的仍是使用习惯，比如用户应该尽量避免长时间注视手机屏幕；在漆黑的环境下减少LCD和AMOLED低亮度的观看时间，如果有深夜阅读习惯，也需要打开一盏别的光源来中和频闪；在眼睛出现干涩时使用眼药水滋润双眼等等。

宇宙定理决定了时间只能往前无法倒退，科技的进步带来了更多生活的便利，也必定将改变人类几千年来适应的生活法则。而在移动支付、碎片阅读以及社交都要依赖手机的今天，市场也将对我们提出新的挑战。根据三星官方预估，凭借讨人眼球的色彩显示效果，到2020年，AMOLED不仅将占据几乎所有高端市场份额，整体的市场渗透率也将达到65%，不知道届时LCD党是否已经做好放弃使用高端手机的准备？

有错的从来不是技术，而是人类偏执确信的本身，真的别让愚蠢的原教旨主义夺走你了解新世界的机会。