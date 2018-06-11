高通苹果专利案即将见分晓，苹果或将补45亿美元“船票费”

IT之家6月11日消息 据彭博社报道，此前苹果与高通之间的专利诉讼与反诉讼案件即将作出最终判决，届时美国、中国与德国这三个重要市场将举行听证会，这会最终为高通和苹果之间专利诉讼案件画上句号。

▲高通每年授权收入，由于苹果去年没有支付这部分费用导致高通专利授权收入锐减。图片源自彭博社。

由于高通专利授权是按照设备数量来收取的，目前苹果所拖欠高通的专利费用可能在25亿美元到45亿美元之间。这相当于高通全年营收的五分之一。苹果一直声称高通利用它所掌握的现代智能手机通讯方式的基础专利索取不公平的高额专利费，并且强迫苹果购买高通的芯片。高通对此反驳称，苹果拒绝缴纳业内其他企业看重和支付的专利费，这等同于盗取高通公司的财产。



目前高通和苹果之间的专利摩擦已经在六个国家的16个司法行政区提起了超过50宗独立的知识产权和反垄断法诉讼。目前，这些案子最快将在今年下半年得出最终判决。美国、中国、德国将陆续展开这起诉讼的听证会，有IDC的分析师指出，“中国的决定非常重要。尽管西欧市场也非常重要，但是仍无法与中国相比。不过这两家公司为了争夺市场，还是不希望有任何阻碍前进步伐的东西出现”。

业界认为，如果高通与苹果最终能和解，这或许是个最好的方案，但是最终和解时间和条款我们暂时并不清楚。