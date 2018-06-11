论云计算服务我最靠谱！微软称三年内实现Xbox云游戏

夹杂在一大堆游戏公布里可能很多人都注意不到，但微软已经铁心要把云游戏服务做起来了，在E3的主题演讲上，微软Xbox掌门人Phil Spencer强调他们的工程师正在全力打造一个能让主机、PC和手机都能享受Xbox主机游戏的云体验。

云游戏说着轻松，但现在能做得还算好的厂商寥寥无几，索尼的Playstation Now就花了比较大的代价试错才最后通过收购Gaikai才达成目标；NVIDIA此前也在尝试通过串流来让低配笔记本玩大型游戏，但目前来说网络延迟仍然是此类云游戏的大敌，对于那些实时性要求比较高的动作类游戏来说体验是不怎么友好的。

微软比较鸡贼，它不急着宣布自己具体什么时候上线这个云游戏服务，而是表示“会在三年之内”让各位玩家体验到自己的云游戏服务。微软的Azure云现在已经是地位仅次于亚马逊的云计算服务，从技术基础上来说比前人要深厚，它所收购的Beam交互式游戏直播服务或许也能在这其中给微软提供一些经验。

当然很多人更关心微软的一些其他硬件或技术上的动向，Phil Spencer也稍稍吊了一下他们的胃口，下一代香菇牌游戏主机目前正处于架构设计阶段（其实目前Xbox One X也够他们和玩家消耗一段时间机能了），而且微软的研发团队也正在探索游戏AI的更高级形态。总之从微软此前在对应领域的造诣看，可以期待今明两年他们在相应领域的动向。