世界杯大幕开启，微博与央视体育正式达成官方合作

在世界杯即将开幕之际，中央电视台体育频道正式与微博就俄罗斯世界杯达成官方合作。在2018俄罗斯世界杯期间，双方将在赛事内容、节目内容、CCTV5账号矩阵运营、互动产品运营等多个方面展开深度的合作。继3月FIFA牵手微博后，中央电视台体育频道将与微博共同打造社交世界杯盛宴。

早在四年前的巴西世界杯，体育频道就曾选择微博为“世界杯社交媒体独家合作伙伴”，以台网联动为基础，为用户提供了跨平台、跨屏幕、多终端的全新互动体验，成功打造首届社交世界杯。

2018年俄罗斯世界杯，体育频道将通过旗下CCTV5、CCTV5体育新闻等微博账号矩阵发布海量内容。伴随用户的个性化需求，将通过实时推送、订阅等方式让粉丝第一时间消费赛事精彩瞬间。体育频道自制的《豪门盛宴》、《我爱世界杯》等多档家喻户晓的世界杯精华栏目也将通过微博进行最大范围的传播。

此外，体育频道还将联合微博推出“球迷站队”、“趣味竞猜”、“微博故事专属活动”等一系列线上活动，通过轻松有趣的互动玩法帮助用户培养猜球、看球、聊球的习惯，提升社交媒体用户对于世界杯的关注度和参与度。

世界杯期间，双方将充分发挥社交媒体的社会影响力和微博在体育领域的用户及KOL优势，为球迷和广大微博用户打造一场社交世界杯盛宴。体育频道也将通过与微博的合作全面提升观众的观赛体验。