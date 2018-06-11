京东618超级神券日0点开启：百万神券，最高满7199减7198元

IT之家6月11日消息 京东618年中购物节将于12日0点开启超级神券日，10个整点百万神券限时抢，最高满7199减7198元，大牌领券抢先购，母婴个护、食品饮料、居家生活、时尚盛宴、潮流电子、品质家电、活色生鲜等多品类超级神券等你来抢，点此前往。

神券日0点、8点、10点、11点、12点、14点、16点、18点、20点、22点等10个整点抢券，可抢满1199减618、1999减1618、7199减7198等超级神券。

（页面当前还未生效，部分优惠券可能在0点之后有变化，但就目前来看本次活动有海量大额神券可领，领用券范围也很广泛，全场大促可期，建议提前关注。）

必抢神券：飞利浦满21减20、三只松鼠/百草味/当顿庄园满199减120、宝洁满59减15、京造满99减20、周黑鸭满188减100、家居日用/鲜花礼品/家居满199减100……

大获券胜：品类专享母婴个护满149减100、食品饮料满149减100、居家生活满1099减1000，时尚盛宴满1999减1618、潮流电子满6180减1000、品质家电满8000减1000、活色生鲜满299减129……

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