京东618超级神券日0点开启：百万神券，最高满7199减7198元

IT之家6月11日消息 京东618年中购物节将于12日0点开启超级神券日，10个整点百万神券限时抢，最高满7199减7198元，大牌领券抢先购，母婴个护、食品饮料、居家生活、时尚盛宴、潮流电子、品质家电、活色生鲜等多品类超级神券等你来抢，点此前往。
神券日0点、8点、10点、11点、12点、14点、16点、18点、20点、22点等10个整点抢券，可抢满1199减618、1999减1618、7199减7198等超级神券。
（页面当前还未生效，部分优惠券可能在0点之后有变化，但就目前来看本次活动有海量大额神券可领，领用券范围也很广泛，全场大促可期，建议提前关注。）
必抢神券：飞利浦满21减20、三只松鼠/百草味/当顿庄园满199减120、宝洁满59减15、京造满99减20、周黑鸭满188减100、家居日用/鲜花礼品/家居满199减100……
大获券胜：品类专享母婴个护满149减100、食品饮料满149减100、居家生活满1099减1000，时尚盛宴满1999减1618、潮流电子满6180减1000、品质家电满8000减1000、活色生鲜满299减129……
• 京东618超级神券日：点此前往
• 京东618年中购物节会场：
|会场名
|优惠详情
|活动链接
|主会场
|Plus会员抢618元神券
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|Plus会员专享
|618元神券，爱奇艺VIP年卡
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|品质家电
|购家电储值卡至高返500元
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|小家电
|好货0元预约，价保30天
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|高端冰洗
|白条满500减25、满3000减100
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|厨卫大电
|每满1000减100，免费抽洗碗机
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|电脑数码
|1亿京豆发不停，低至9.9
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|影音影像
|500元神券，白条6期免息
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|笔记本会场
|预售1元抵618元、6.18元抵1000元
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|电脑配件
|显示器预售6.18元抵618元
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|手机通讯
|Plus会员专享最高减500元
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|大牌手机
|免费抽世界杯门票
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|手机好店
|全场白条6期免息
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|手机配件
|满59减20
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|京东网厅
|抢90减50话费券
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|京东电器
|Plus会员领券减300
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|图书文娱
|100减20/200减50/300减100
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|经管励志
|100减20/200减50/300减100
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|生活娱乐
|亲子写真半价预定
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|居家生活
|领券享实惠，折扣不止5折
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|五金工具
|跨店3件7折
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|京东时尚
|奢品每满999减150
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|健身器材
|跑步机999元抢
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|户外会场
|领券满199减100、满399减150
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|京东超市
|每满199减50
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|个人护理
|满199减100
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|食品饮料
|第二件半价
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|沃尔玛全球购
|部分满399减150
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|母婴玩具
|满299减100
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|数码家电
|满299减100
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