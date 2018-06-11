从拼低价到秀卖点，山寨“智能电视”为什么会火？

“那些电视厂家哪里懂得市场，不过是跟着国外品牌屁股后面跑。我们这个智能电视才真的是贴近用户需求呢！”刘叔权指着店里摆放着的一排大纸箱，不无得意地说到。

在华强北电子市场里，刘叔权的这个档口委实难以找到，不过即便这么个“巴掌大”的小店，每个月“悄悄”卖出去的这种所谓的智能电视也有四五百套。

之所以称之为“悄悄”，一是因为这东西实际上就是网络机顶盒+显示器；二是这些智能显示器实际上都是作坊里组装的。

但是，这依然为市场中的很多商家带来了不小的利润。而支撑起这条智能显示器市场的，则是周边众多电子加工生产作坊组成的产业带。

那么，这些悄悄卖出去的智能显示器又支撑起了哪些人的网络娱乐生活？组装产品背后又隐藏着哪些隐患？

便宜和需求成就了新的电视盒子市场

这样一套“组装”而成的智能显示器要多少钱？

最低不到三百元。

“你看啊，一个电视盒子，一台二手显示器，再送个USB小音箱，大概290元。”刘叔权告诉懂懂笔记，这种组装智能显示器，可以根据用户需求，选择搭配不同尺寸的显示屏。即便配上38寸全新的液晶显示器，售价也才1600元，性价比足矣秒杀一众品牌智能电视。

“在龙华、龙岗很多打工族都爱买这个，买回宿舍装软件，能上网、看大片、玩游戏，很受欢迎。”刘叔权表示，智能显示器之所以能够实现如此强大的功能，要归功于其所搭配的安卓机顶盒的性能强劲。

相比品牌智能电视、品牌网络机顶盒，这种山寨智能电视几乎无所不能。不管是安装直播软件，还是破解应用，系统都不设限制——真正做到了“为发烧而生”。

那么，这些产品是否安全呢？

通过刘叔权的穿针引线，懂懂笔记在龙岗见到了刚刚从某生产作坊离职的产线负责人张洲（化名），他表示龙岗、宝安等区域的产业带有不少类似他们这样做智能显示器的，在龙岗就有十几家。

“我们本来是组装安卓平板电脑的，但感觉没有竞争力在2015年中就开始转型了。”张洲告诉懂懂笔记，一开始厂里组装的网络机顶盒，绝大部分都出口东南亚等地区，装的多是英文原生系统。

此时，有部分华强北卖家找到他们，询问是否有类似的安卓电视盒卖，这让张洲看到了新的商机。于是，他和周围好几家熟悉的工厂，开始针对商家所提出的需求定制出了中文系统的网络机顶盒。

“最初成本都在八九十块钱，不是很好卖。”张洲表示，一台正规品牌的电视盒，售价也才一百多不到两百块钱。他们生产的这种产品到了华强北还要比品牌产品再低些，否则就不具备价格竞争优势。

为此，商家希望工厂能在保证性能的前提下，继续降低成本。甚至提出，无论采用什么方式，只要能让单台设备的出厂价低于50元，订单量就翻三倍。张洲和周围的工厂负责人一起研究了对策，在尽可能多的采用二手电子元器件和主板之后，终于将智能电视盒的出厂成本，降至40元左右，也赢得了更大的订单量。

“本来以为在市场上能火一把，但听商家说还是不好卖。”张洲回忆，当时随着智能设备硬件成本降低，部分二三线品牌的智能电视盒，销售价格也都频频突破底线。有的品牌电视盒甚至卖到了89元一台，直逼“山寨货”的市场售价，“人家是品牌货，用新料。我们山寨品，用二手料，只能继续压成本咯。”

据他回忆，那段时间，周边有好几家工厂都同时放弃接单中文版本智能电视盒。大家似乎都意识到，一味和品牌企业拼硬件、拼成本，他们在产业链上不具备任何优势。

智能电视、网络机顶盒等智能娱乐终端，只能算是智能家居产品中的一个细分领域。尤其是国内机顶盒市场，虽然2015年和2016年国内机顶盒总出货量分别超过4.2亿台和5.4亿台（占全球总出货量的80%以上），但主要是以有线电视机顶盒为主，网络机顶盒所占的比重仅为前者的零头，能施展的空间并不大。同时智能电视、品牌网络机顶盒也在不断下探价格，大幅压缩了山寨产品的生存空间。

近4年来国内机顶盒总出货量状况（来源：中国产业信息网）

在张洲和同行们看来，山寨机顶盒想要实现“逆袭”，与品牌智能电视、机顶盒开展竞争，就要找出新的卖点。并且这个卖点，必须是智能品牌电视盒、智能电视甚至是主流智能手机都不具备的。

突然，有关部门的一条“禁令”，让这些山寨厂商们看到了希望。

“禁令”成山寨货卖点需求出现井喷

“所有品牌智能电视盒都不能装直播应用和违规应用。”

张洲告诉懂懂笔记，2015年底看到这条新闻之后，顿时心里乐开了花。如果“禁令”生效，那么所有品牌对的智能电视盒，可玩性和功能性都将大大降低。

他表示，对于用户来说，如果智能电视盒不能看直播，不能安装诸如浏览器、点播等软件，那和智能手机相比，完全没有任何优势。那段时间，甚至有购买了网络机顶盒的网友在网上呼吁厂家回收产品。

“但禁令对于我们来说，并没有影响。”张洲表示，这些山寨电视盒没有任何正规的生产证明、资质标准，连作坊都是“三无”的，技术硬件也源自出口版本的智能电视盒改装而来。产销过程几乎没有任何风险。

加上电视盒所预装的智能系统为原生系统，理论上只要是APK应用程序都可以在电视盒上安装。无论是直播还是点播应用，都收到审核的限制。“可以说，我们做的就是一台可以在电视上用的，带遥控器或鼠标的平板电脑。”然而，让张洲意想不到的是，这样的“卖点”，并没有让山寨电视盒销量提升立竿见影。反而有更多商家在观望，“禁令”是否有解禁的可能。

直到一年多前，市场才开始将目光转向这种在华强北和电商平台上销售的山寨智能显示器。

为了让用户实现到手即用，很多厂家开始生产各尺寸显示器+网络机顶盒的新产品——智能显示器。张洲所在的厂子和周围不少作坊也从善如流，并且在产品出厂前，就给电视盒预装了大量违规应用。除了常用的直播、点播功能以外，还能接收很多电视、电台节目，就连内置浏览器也替换成了“翻墙版”。

“要先订货，没现货了，货期要20天左右。”在和张洲交流的过程中，他描述了今天春节前产线的火爆。据张洲介绍，从今年初开始，商家订货的量就突然暴增。有些电商卖家半个月就来订一次货，每次都是几千上万台，“搭配小尺寸显示器的卖得居多，单独的电视盒子订单一般。”

由于抓住了新的“卖点”，山寨智能显示器厂家迎来了出货高峰。在“投其所好”的策略下，一些用户觉得花了超实惠的价钱，却购买到了功能上超越众多智能电视的产品，是一件非常划算的事情。然而，事实上，这些无所不能的智能显示器，却有着不为人知的潜在“隐患”。

山寨货看似火爆，背后隐患堪忧

“质量嘛，整体上还行，我们保修一年的。”

在电子市场，当被用户问及产品质量问题时，刘叔权显然有些不太自然，并用保修政策试图搪塞对方。他告诉懂懂笔记，只卖几十块钱的智能电视盒，或者几百元的智能显示器，质量如何大家其实也都心知肚明。

一般来说，每台设备的使用寿命，也就是半年到一年。使用不到一两个月就遇上故障的用户，其实也不在少数。刘叔权表示，一般用户找上门，他们都会给予更换，然后再将不良品拿回厂家，返修一下（换新壳）又可以继续卖了。

“大多是二手料、次品，难免会坏的。”其实让刘叔权最担心的，是这些山寨产品搭配的电源适配器。这种几块钱一个的电源适配器往往使用一会儿就会发烫，甚至已经有用户的电源适配器发生过爆燃的案例。

刘叔权表示，尽管厂家告诉他有问题会负责，不管是保修，更换还是赔偿，都会跟进到底，让他们这些卖家放心。然而，这些连生产资质都不具备的家庭作坊，所谓的承诺的确缺乏说服力。

“但没办法呀，这东西实在太好卖，有些顾虑也只能先放一放再说。”他说，市场上也不是就他们一家，有安全隐患大家都一样要扛着。

为了赚钱，商家都不会去考虑这些问题。只要没发生涉及伤人、财产损害的事故，一切都将相安无事。万一不幸发生意外事故，那么商家也只能自认倒霉。

至于销售这一类不受国家相关法律法规监管约束的产品，是否触犯了相关法规，刘叔权则表示管不了那么多。即便安装非法的应用，下载获取违法信息，也是用户个人行为，与商家无关。他坚称，自己卖的只是“工具”。

当被问及“工具”为什么要“悄悄”卖？老刘笑而不语。只是不停地强调说，所有商家都这么做，他也没有选择。或许，在他和部分商人眼里，这类山寨商品的质量隐患并不重要，赚快钱才是硬道理。

有业内人士曾表示，智能机顶盒已死。然而，在当地的这种智能显示器却呈现出了另一番低调且繁荣的境况。为了省钱，为了便宜，为了不用担心版权，部分用户无视安全隐患、法律法规，购买这类三无山寨产品，这无异于是在自己身边埋下了一颗“定时炸弹”。

无序和混乱，绝非市场良性发展的应有状态。在这类智能显示器产品繁荣的背后，我们无法用“存在即合理”去判断，或许只有在各方联手严格监管下，一个合理和繁荣的智能显示器市场才会真正出现。