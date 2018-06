苹果和三星的相爱相杀：我恨你，但我需要你

文/新浪科技一笑

苹果和三星是全球智能手机两大巨头,两者拿走了智能手机市场95%以上的利润。而苹果与三星的关系可以说既是死敌又是“好基友”。苹果需要三星提供屏幕、芯片等零部件,三星也从中获得大量利润;在终端市场双方又是竞争死敌,无论是每年的新机型营销大战,还是长达七年之久的世纪专利大战,双方都纷争不断。

2018年5月25日,苹果三星专利案在美国加州北区联邦地方法庭再次重新审理,并达成一致裁决:

三星电子因侵犯iPhone设计相关专利,必须向苹果公司支付5.39亿美元赔偿款。其中5.333亿美元赔偿于苹果公司的三项外观设计专利,另外5300万美元赔偿于两项实用新型专利。

这是苹果在专利斗争中取得的最新胜利,但三星并没有就此罢休。三星发言人表示,三星将保留“所有选择”来对裁决提出异议。可见,这场“相爱相杀”的大战还将持续下去。

“我恨你,但我需要你。”那么,苹果和三星之间“相爱相杀”的关系究竟是如何产生的呢?

全面屏时代:三星竟成最大赢家

首先,苹果需要三星。或者说,苹果需要OLED屏。iPhone X是苹果首款采用OLED屏幕的手机。得益于OLED屏幕,iPhone X终于拥抱了超窄边框屏幕设计。OLED是全面屏技术最为理想的实现平台:

OLED为自发光,无需担心区域漏光,柔性OLED屏幕的下端子区域较短,易于实现窄边框设计;柔性基板的异形切割难度小,速度快,良率高。相比LCD有天生的优势。

全面屏时代,OLED是最大受益者。当然,三星作为最大的OLED制造商,也可以说是全面屏时代的最大受益者。

但OLED屏幕价格高昂,这就让苹果面临一个很尴尬的局面,其所需要的OLED屏幕只有三星电子旗下的显示器部门能够大规模供应,苹果即使有钱,也找不到其他的能满足要求的供应商。

关于三星,大部分普通消费者可能认为三星是卖手机的、甚至卖电视冰箱等电器的。但除了手机和家电,实际上三星最强的业务是为其他厂商生产内存、显示屏等业务。在内存和显示屏这两个领域,三星有能力满足全球范围的大量需求。

▲三星电子四大业务部门半导体、显示屏、移动通讯、消费电子

三星除了为自己的设备生产组件,它还希望全世界的厂商都使用三星生产的组件。三星在未来四年预计投资约190亿美元建设相关生产工厂,以抢占市场份额。

2017年7月,英特尔自1993年以来保持的半导体行业龙头地位首次易主,三星超过因特尔成为全球最大的芯片厂商。在OLED显示屏领域,三星的市场份额更是超过了90%,几乎接近垄断。这就意味着当iPhone等使用OLED屏幕的手机增长时,三星也随之增长。

一个段子:给三星带来最大利润的一部手机是iPhoneX

因为三星是唯一可以满足新iPhone需求的厂商,所以三星也掌握了定价权。苹果肯定不希望看到这样的局面。

据EGI证券估计,每一块OLED屏,三星收苹果120到130美元,而此前的LCD屏苹果的成本只有45到55美元,这也就是iPhone X初上市价格高达1000美元的原因之一。

而iPhone X,除了采用了三星定制的OLED屏幕之外,电池、电容器等组件同样来自三星。

根据华尔街日报的估算,每卖出一部iPhone X,三星就可以从这部手机上赚取110美元的利润。按照苹果的估算,苹果将卖出1.3亿部iPhone X,所以,三星可以从iPhone X身上赚取143亿美元的利润。当然这只是iPhone X上市之初的预测,实际上iPhone X的销量并未达到预期。

▲苹果使用OLED屏与LCD屏成本差异,数据来源:EGI证券

三星苹果命不同的关键:供应链

苹果和三星的这种关系,源自于两者不同的供应链模式。和乔布斯不同,苹果现任CEO蒂姆·库克是一位供应链领域的专家,1998年库克从IBM加入苹果公司后,他帮助整顿了苹果的供应链,使其成为世界上效率最高的公司之一。基本上是通过将几乎所有生产外包给主要在亚洲的供应商来实现。

▲富士康50%营收来自苹果

苹果构建的全球供应链系统选择的是下订单的采购模式,有时也会对组件进行设计,例如处理器,但绝不介入生产。带来的影响就是苹果销量高峰时习惯性缺货,而销量走低时配件积压。

苹果建立起的全球供应链虽然掌控力稍弱,但风险较低,即使某家技术落后或者产量跟不上,也可以换到其他家,不至于长时间拖累业绩。更重要的是,全球供应链是一个大集体,苹果赚钱,三星、夏普、LG、富士康等等都赚钱。

三星电子其半导体、显示器等业务均对外开放代工业务,为包括苹果在内的众多厂商提供服务。这很大程度上是为规避风险,鸡蛋不放在同一个篮子里。虽然代工服务会造成竞争对手用自家技术来攻击自家产品,但只要不将最顶级技术开放,三星产品还是可以压制竞品一筹。

涉及到OLED屏幕,苹果公司没有其他选择,只能与三星合作。仅2017年下半年,苹果就需要8000万个OLED屏幕,没有其他厂商能够做到这一点。即使三星的产能都很难满足,这也是iPhone X比iPhone 8晚上市六周的原因之一。

为了降低OLED屏成本,苹果向另一家有能力生产OLED屏的LG Display投资了27亿美元。基本上是为了提高产能提前预付了大量现金支持LG。谷歌也有同样的想法,它向LG投资了8.8亿美元,希望打破三星的垄断。

至少在2020年之前,三星仍将是苹果OLED屏需求的最大受益者,更不用说三星还为苹果生产大量A系列芯片。

▲初代iPhone与三星GALAXY S

这可能是商业领域最奇异的企业关系。自2010年以来,苹果和三星一直在争斗,三星的Galaxy S基本上抄袭了初代iPhone。两家公司刚刚结束近七年的专利诉讼纷争,这已经让双方都付出了高昂的代价。

商业只有利益,虽然官司不断,苹果仍向其主要竞争对手三星大量购买手机原件。

iPhone X是整个混乱关系的完美象征,它捕捉了科技业务如何在最高层次上运作,两者的关系就像是不健康的婚姻,苹果需要三星,三星显然也从中获利,正是因为双方能够互相得利,苹果和三星才会形成这个看似诡异,实际上完全合理的关系。

换句话说,这两家巨头公司,真的很需要对方。

参考来源:

《苹果三星专利案给中国手机的出海启示录》by钟琳

《Why Apple Needs Samsung》by Nerdwriter

《One big winner from Apple’s next iPhone could be its arch-rival》by Josh Horwitz