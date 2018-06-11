苹果Apple Watch Series 4将取消机械按键？我觉得不行

苹果WWDC 2018开发者大会已经结束了，苹果发布了下一代的iOS 12，macOS 10.14，watchOS 5和新版tvOS，我期待的MacBook Air并没有得到更新，唯一的新硬件是苹果为Apple Watch准备的“小彩虹”表带和iPhone的新配色手机壳。

想要新的MacBook？还是等9月吧。

不过，在苹果9月真正的硬件发布会之前，已经有媒体爆料了下一代的Apple Watch。根据The Verge报道，苹果计划在下一代的Apple Watch上取消物理按键，变成了不可按压，用苹果“独家”的Tapic Engine来模拟震动反馈。

你同样可以按压数码表冠快速返回主表盘或进入应用页，长按唤醒Siri，单击侧边按键显示Dock多任务栏。由于只是按键不可按压，但是数码表冠依然可以旋转，音量调节这样需要旋转表冠的功能也不会受到影响。

是不是似曾相识？

iPhone取消可按压home键

早在2016年的iPhone 7上，苹果就取消了使用9年之久的可按压home键，换成了不可按压的指纹识别键。配合升级版的 Tapic Engine，iPhone 7在使用体验上做到了与按压的home近乎相同的反馈效果——home键实际上是按不下去的，但给我的感觉就像是按下去了。

2016年刚上市的时候，这也是我觉得iPhone 7最神奇的地方。

用“小圆点”的必要性又少了一个，你再也不用担心home按压次数太多而坏掉，因为它本来就是一个不可按压键，你不用担心机械损伤和物理消耗。

如果说苹果在iPhone上取消机械home键是为了统一交互体验（在一片滑动、点击中，多出一个“按下去”是一件十分突兀的事情），并在客观上把home键的按压故障率降为0的话，那么在内部空间捉襟见肘的Apple Watch上，苹果打算取消可按压的数码表冠则是为了节省手表的内部空间。

取消了为数码表冠机械结构而保留的内部空间之后，苹果可以在Apple Watch中放入更大的电池，一天一充的手表或许以后就能变成三天一充了。这是一个十分实用的地方。

而且换成不可按压的表冠之后，也没必要在侧面开孔了，手表的防水性能也可以做得更好。

当然，能取消可按压的home键，与iPhone 7一样都有一个前提：

有一个足够好的 Tapic Engine。

▲图片来源：ifixit

作为Apple Watch Series 3用户，Tapic Engine给我手腕带来的震动反馈属于用过了就回不去的类型，它很像是有个人用手轻轻拍了一下我的手腕，而续航能达到一个月的手环类设备，对比之下，戴在手上感受更多的可能是惊吓。

即便是我把Apple Watch的强触感功能打开，震动也没有普通手环那么突兀和强烈。

线性马达比普通的非线性马达能产生更多不同强度的震动反馈，只有在Tapic Engine这样的线性马达的帮助下，取消了可按压数码表冠的 Apple Watch才能模拟出更细腻的按压反馈。

否则，像清一色非线性马达的Android智能手表那样，如果东施效颦的跟风取消可按压的按键，使用效果肯定会大打折扣。

听上去一切都很完美，未来的Apple Watch真的这么好吗？

取消侧边按键的HTC U12+

虽然取消侧边按键在智能手表上没有先例，但是我们除了可以参照苹果自家的iPhone 7之外，HTC今年新发布的U12+也引入了类似的功能。

没有了正面指纹的HTC U12+比苹果更激进，把侧边的可按压电源键和音量键也取消了。HTC U12+通过机身的震动反馈，让你在按那个没有键程的电源键的时候，感觉就好像在按传统的机械按键。

在按了十几下我朋友的 HTC U12+的电源键之后，我觉得与按我的iPhone 8 Plus home键的感觉很像。

由于也是在侧面取消了可按压的实体按键，想知道Apple Watch取消机械按键之后的效果，你可以先在 HTC U12+上感受一下。

想法是挺好的，HTC U12+的使用体验也算是及格，不过没有顶级 Tapic Engine的加持，HTC U12+的侧面按压区域并不能真正做到“以假乱真”。

同样，在Apple Watch上，这个功能做好了也只是保持了跟前代产品相似的使用体验，并不足以给你带来像提升屏占比那样惊艳的感受。但如果稍有差池，就会变成拖累整个产品的最短板了。这样未免得不偿失。

而且主打运动功能的手表还有一些与手机不一样的使用场景，比如你在游泳池里游泳，需要打开一个运动记录App，能否像在水下使用数码表冠就很成问题了。这也是GoPro这样的运动相机一直保留实体按键的原因，在水下如果没有实体的机械按键，你就很难再操作GoPro了。同理，这也是一众IP68防水手机中，只有索尼才能在水下拍照的原因——只有索尼手机依然保持着可按压的实体快门键。

以及一旦取消实体按键，你在寒冷的冬天戴着手套，是不是也可能无法使用Apple Watch？

如果不解决好这些问题，我觉得取消了机械按键的Apple Watch不行。

最后，我又开了个脑洞，既然MacBook的蝶式键盘这么难用，故障率这么高，苹果不如直接把键盘取消了，换成一个触控屏幕，在MacBook内部放入一个大号的 Tapic Engine，用线性马达来模拟出一个键盘。

这样我的同事白老师就不必再担心自己的MacBook Pro键盘又按不下去了——它们都按不下去了。

这可比Apple Watch上取消一个按压的数码表冠有用多了。