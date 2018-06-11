WWDC18上，苹果公布了19个amazing数据

上周，苹果在WWDC上公布了好几个新系统，数不清的新功能，但是很少有人注意到苹果公布的那些数据，你知道现在有超过2000万个开发者为App Store开发应用，或者是Siri每个月要处理100亿个语音请求吗？以下是WWDC期间苹果公布的那些“鹅妹子嘤（Amazing）”的数据。

AppleTV销量上涨50%，在电视行业普遍下滑的现在，有这样的增长率令人惊讶，苹果表示这一切都要归功于Apple TV的4K版本，现在Apple TV拥有最多的4K HDR电影。

Apple Watch在2017年全年销量同比增长60%，现在在Apple Watch的带领下，智能手表正在攻占智能手环的领地，苹果正在向全世界演示Apple Watch不仅仅是一款健身追踪器，Siri的ShortCut功能出现在了Apple Watch上，我们能够用它完成更加复杂的工作。

iOS 11升级比例达到了81%，在去年推出的第一周内，就有50%的用户选择升级，同期Android仅有6%。

iOS 11用户满意度高达95%，不过很多人并不这么认为，因为iOS 11被诟病为史上bug最多和最卡顿的iOS系统。

6年前的iOS设备依然能够运行iOS 12，这里指的是iPhone 5s iPad Air和iPad mini 2等设备。

App Store已经10岁了！这一应用商店在十年前和iPhone 3G一同发布。

FaceTime支持32个人同时视频通话了，甚至FaceTime还会自动让正在说话的视频框放到界面中间的主位置。

Office 365要来App Store了！

Apple Watch监控了90000个小时的锻炼，目前为止，Apple Watch已经成为了市面上最好用的运动、健康监控设备。

App Store里已经有350000个用Swift编写的App，Swift是苹果于2014年WWDC发布的新开发语言，兼容macOS和iOS平台，苹果正在全世界的学校大力推广这一语言的课程。

Apple Watch已经监控了2300000卡路里的热量。

App Store的开发者数量已经高达20000000人。

iTunes里已经有了48000000首歌曲。

App Store的月访问量高达500000000次，5亿次。

支持Metal图形框架的设备已经有1000000000台，10亿台。Metal是苹果在2014年为游戏开发者推出的新平台技术，能够大幅提升3D图像的渲染性能，苹果甚至想用它取代OpenGL，这一做法也引起了众多游戏开发者的不满。

Siri每个月收到的语音请求有10000000000个，也就是100亿个。然而即使处理了这么多任务，Siri还是这么难用，希望今年WWDC上苹果做的改进能够生效吧！

苹果已经为开发者创造了100000000000美元收入，也就是1000亿美元。

每年iOS设备拍摄照片1000000000000张，也就是10000亿张，看来iPhone用户是真的很喜欢拍照。