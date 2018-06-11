搜狗的“三级火箭”没有燃料

6号晚上，搜狗和抖音同时上了北京市网信办和市工商局的黑板报，两家都因为在各自的平台出现了明显侮辱英烈内容，而被约谈调查。

抖音算是“惯犯”了，上一次张一鸣被批之后，一封彻夜不眠的道歉信，稍稍缓解了头条在主流媒体的舆论环境，但很可惜没有坚持住，这次人民日报在报道了两家违规的消息后，随后又单独针对抖音做出批判：“犯了改，改了犯，这样的道歉显得廉价！”

头条是惯犯，搜狗看起来似乎是初犯，因为以往人民群众鞭挞搜索引擎的罪恶时，首当其冲的都是百度。

但是搜索在固有的广告营收模式没有较大的革新的情况下，搜狗一路走来其轨迹根本就不像王小川的娃娃脸一样纯净无邪。

搜索引擎的原罪

“流量劫持”是搜狗最受业内诟病的一个现象，2015年百度就一纸公文把搜狗告上法庭，诉其利用搜狗输入法进行流量劫持。

因为在百度搜索界面用搜狗输入法打字时，下面会自动出来一些候选词组，如果用户点击，就会直接跳转到搜狗搜索中去。

最后，北京市海淀区人民法院一审判决搜狗输入法停止这一不正当竞争行为并赔偿50万元。《人民法院报》甚至专门刊发评论文章《百度诉搜狗案：技术创新的跨界与越界》对案件进行评论。

但是现在搜狗的做法只是在你打字时不再把联想词组自动展开，如果点击最右的箭头，依旧会出现搜狗搜索词组。

在不久前，搜狗又吃到一记官司。5月3日福州市品果源餐饮管理有限公司，将搜狗公司、北京时智时悦公司，以商标侵权纠纷为由诉至法院。

原告称其是小兔子图形及文字商标中国区域的独占使用权人，而北京时智时悦公司在搜狗搜索引擎上，将该商标作为关键词、标题予以设置并作为付费的商业推广的內容，点击后出现与被告有直接竞争关系的同类品牌产品。

其实在搜狗和抖音在一同遭受批评之前，这个案件有争议，像这样的商标侵权案件，搜索引擎到底有没有审核的义务，各国在判罚责任主体上并没有一个明确的结论。

但随着互联网搜索流量的广告价值增大，搜索企业就开始变得肆无忌惮，疯狂扩充自己的服务范围。

在搜索业务中，竞价排名的一个重要部分是关键词搜索，慢慢的搜索引擎就开始允许广告客户将他人的商标和名称选定为自己的广告关键词进行设置。

这是搜索引擎最大的弊病所在，以往百度被抨击的最严重的槽点也都与此有关，而从这个案件来看，搜狗的竞价排名广告机制依旧有这样的现象。

Facebook震动世界的泄密门后，人民日报曾刊文称，互联网行业至此到了下半场，各种互联网企业再也不能够维持以往的粗放和毫无管理的状态，皆需明确自己的责任和义务。而从近期监管的动作来看，这个信号已极为强烈。

而搜狗除了面临更加严厉的部门监管和用户监督的压力之外，在自身业务发展上也早已瓶颈尽显。

三级火箭没有燃料

搜狗的崛起成功离不开王小川制定的三级火箭战略，用难以变现的输入法和浏览器，作为推广搜索引擎的重要途径。这是早期互联网公司通常的做法，比如腾讯用不赚钱的QQ做弹窗推广其他业务，360用不赚钱的安全卫士给浏览器和搜索导流，在搜狗输入法增速足够快，成为PC时代必备的应用之一的时期，搜狗的增长速度惊人。

但是如果你从长远来看，搜狗输入法不过是在帮搜狗搜索助跑，助跑过后能够跑多远还要看搜狗搜索产品本身。

这一点搜狗搜索其实和360搜索面对的问题一样，360手机助手给了360搜索揠苗助长式的流量，使得360搜索本身产品质并没有达到与流量增速相匹配。

但是360现在市值2400亿元，搜狗市值42亿美元，换成统一货币，搜狗的市值只有360的十分之一。虽然两家的困境相似，但是周鸿祎会讲故事，敢折腾。而搜狗却十几年来固守着三级火箭战略不肯放手。

业界的一个普遍认知是，天才少年王小川用尽了一生的勇气和智慧，在混乱的搜狗并购战中，选择最正确的接受腾讯投资后，再也没有什么像样的产品和战略方向诞生，而是一直固守在腾讯的和搜狐的温床中不思进取。

这几年来，互联网行业出现了团购、O2O、外卖、互联网金融、智能硬件、内容IP、直播、知识付费、共享经济等一波又一波的风口，但是搜狗就像旁观者一样，没有参与到任何一场风口竞赛中去。互联网行业瞬息万变，犹如逆水行舟，不进则退。

越是固守，搜狗的潜藏的危机就会越来越大，三级火箭的燃料也将快速耗尽。

在StatCounter去年10月份的报告中，搜索引擎在中国全平台市场份额排名，第二为360搜索（Haosou），市场份额占据7.35%，而第三名的搜狗仅为3.6%。PC端排名第二依然是360搜索（Haosou），搜狗以3.43%位居第四；移动端第二为神马搜索4.35%，搜狗搜索为3.75%，居于第三位。

搜狗市场份额多年来并没有太大的改变，百度吃最大块儿的肉，360搜索和搜狗喝汤。以往重度依赖搜狗输入法为搜索导流的模式，显然红利已经到达天花板，搜狗搜索想要获得明显增长只能靠产品本身。

其实搜狗知道自己的三级火箭不可能一劳永逸。也做出过尝试，比如王小川曾在2013说搜狗要推出“探索引擎”，但是探索引擎到底是个什么东西，到现在搜狗也没有表现出来。

最后，搜狗还是不得不讲AI的故事了。

All in AI但没有钱

AI是在2017年末赴美上市的招股书中，搜狗讲的最多的故事。但是显然华尔街的资本家对这个故事感到不新鲜甚至已经听的烦躁，还有另一个调侃是美国人打字不输入法，所以搜狗三级火箭的精髓，美国人理解不了。

总之，搜狗自去年上市之后其股价一直处于破发的状态，或许是受官方负面舆论的影响，搜狗昨天收盘价价又大跌3.35%，收于10.95美元，跌破了11美元的大关，而搜狗上市开盘价是13美元。

AI于搜狗是最后的选择，也是最自然的选择，从谷歌到百度，没有哪一家公司不讲AI，但是比起谷歌的天马行空黑科技迭出和百度的All in无人驾驶，搜狗在AI选择的是以“自然交互+知识计算”为核心。

这不难理解，这个方向与搜狗的业务跨度没有那么大，在搜索引擎的技术中，多少都会涉及到相关的技术。

但是这无疑也是一把双刃剑，虽然这个技术方向看起来是更有可能取得单点突破，但是依旧不免让人觉得过于保守，搜狗还是在讲搜索引擎的故事。而唯一有点成果的是前一段推出的小众产品“搜狗录音翻译笔”，获得了比较不错的评价。

但即便专注于单点突破，搜狗所面临的情况也不容乐观。

第一个是自身的体量太小，AI是现阶段根本无法讲投入产出比的东西，而搜狗在2014-2017年上半年的研发投入仅分别为1.23亿美元、1.31亿美元、1.38亿美元和7130万美元。

这已经是搜狗的极限了，其2014—2016年的总营收分别为3.86亿美元、5.92亿美元和6.6亿美元。

而在2016年，百度的研发投入已经达到了15亿美元。

所以在最近发布的2017年人工智能产业未来企业百强排行榜中，搜狗仅仅排在了第17位，排名甚至在科大讯飞、金山云、汉王科技等之后。而和搜狗前后“同一阵营”的是诸如大华股份、智臻智能、智车优行、碳云智能等等一些名不经传的公司。

互联网行业的特性是，努力了不一定会成功，不努力一定不成功。搜狗在自身的温床中待得时间太久，已然失去了抢跑的时机，但却又不得不跑，继续燃烧三级火箭剩余的燃料。

营收占比高达9成的互联网搜索广告依旧是搜狗业务重中之重，这个时候利益和责任之间的平衡在搜狗这里就显得更难以抉择。

但无论是固有业务的增长困境和AI业务的绵长战线，都不该成为搜狗纵容自身平台乱象的借口。