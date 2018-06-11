罗永浩解释为什么国产全面屏手机都去不掉下巴

IT之家6月11日消息 昨天，罗永浩发微博回应网友疑问，为什么国产全面屏手机都去不掉下巴。罗永浩称，苹果的屏是三星做的，如果每部手机都能像苹果那样卖八千多块（消费者经常会忘了这一点），每一家都可以做到没下巴。

罗永浩的回应有两层意思，首先苹果iPhone X的下巴是三星去掉的，这全都是三星的本事并不是苹果的功劳。其次苹果iPhone X售价八千多，有消费者愿意买单，苹果才可以成功去掉这个下巴，如果所有的厂商都能卖到八千多块，每一家都可以做到没下巴。

以下为罗永浩微博原文：

1.苹果的屏是三星做的，如果都像苹果那样卖八千多块（消费者经常会忘了这一点），每一家都可以做到没下巴。

2.苹果卖八千多消费者仍然买单，这是苹果的本事，谈不上黑心不黑心。

3.国产厂商卖三、四千都被消费者骂黑心，这是国产厂商整体上赶超发达国家水准之前，中国实业家们的宿命。但只要中国的实业家们继续进步，时间会改变很多的偏见和不正常的观念。毕竟走到今天，除了苹果，所有的进口品牌手机都已经从中国市场上彻底退出或全线溃败坐等退出了，这和日本的电子行业在战后整体崛起，全面打败欧美同行的时期很像，快了。

4.亚洲国家的现代化，基本上都是跟西方学来的，所以如果没有意外，合理的崇洋，盲目的崇洋，清醒的崇洋，下意识的崇洋等等，会持续上百年甚至几百年。这是亚洲的实业家们，成功之后仍然要长期面对的现实。好在企业家的使命是创造财富和社会价值，不是改变消费者的心智认知。