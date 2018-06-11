2018年一季度智能手机市场份额：三星在全球依旧优势

根据市场调研机构Counterpoint的数据，2018年第一季度全球智能手机市场份额排名前五的品牌分别是三星、苹果、华为、小米和OPPO。

数据显示，2018年一季度全球智能手机出货量下降3%，达到3.6亿台。其中，市场份额排名前三的智能手机品牌为三星、苹果和华为（包括荣耀品牌），分别占据22%、15%和11%。紧随其后的是小米、OPPO、vivo和LG，分别占据8%、7%、5%和3%的市场份额。其他品牌智能手机共同占据29%的市场份额。

具体来看，排名前十的智能手机品牌占据了全球智能手机市场总量的四分之三左右。其中，苹果在2018年第一季度手机出货量为5220万部，同比增长3%；小米的出货量同比增长109%，成为全球增长最快的智能手机品牌之一。

三星在全球智能手机市场份额依旧不小

以各大洲市场份额计算，三星智能手机仅在亚洲地区表现相对较弱，它仅占了11%的市场份额，与华为，小米，oppo等中国厂商齐平，稍强于苹果的12%，但值得注意的是中国厂商尤其是小米和oppo，主要阵地还是中国市场，对外虽然也有拓展，但份额不大，因此，可以推断三星在国内市场表现依旧疲软。

▲三星在亚洲地区表现稍弱

而在全球其他地区，则是完全另一种景象，在北美地区，三星智能机市场份额占比27%，弱于苹果的38%，远高于第三名的LG，以及后面的中兴和联想。

欧洲、拉丁美洲和非洲等（MEA，Middle East Africa）地区，三星更是以33%、37%、28%的的绝对优势领先。

▲其他地区三星依然保持着优势

从这些地区的市场份额也可以看出，亚洲地区市场份额已经被华为小米，oppo等国内厂商占据，他们在不断吞噬原本属于苹果和三星的市场；HMD（NOKIA品牌拥有者）的努力已经在欧洲见到成效；在非洲，中国Tecno德卡诺和iTel传音正大量出货，在份额上跟华为一致。

全球手机市场前五名占据了一半

除了2018年一季度智能手机市场分额，Counterpoint还给出了全球手机（包括智能手机和功能机）市场份额情况。三星以17%的份额排名第一，而后是苹果、华为和小米，分别占据11%、8%和6%。排名前五的手机品牌已经瓜分了全球一半的手机市场份额。

▲2018年一季度全球手机市场份额情况

数据显示，2018年第一季度，全球手机出货量同比增长6%，达到4.96亿部。其中，欧洲手机市场出货量下滑10%且降幅最大，中东非洲成为增长最快的地区，年增长率为17%。

▲亚洲地区排名前五的手机厂商有三家来自中国

三星手机出货量同比下降8%，但第一季度出货量与去年第四季度持平。从各大洲的数据来看，三星在亚洲、欧洲、拉丁美洲保持着第一的优势，而在北美地区被苹果37%的市场分额拉开差距。亚洲地区排名前五的手机厂商中，有三家来自中国，分别是华为、小米、OPPO，他们和苹果一样以9%的市场份额排在三星之后。