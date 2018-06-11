明年地球人看手机电脑的时间将第一次超过电视

空闲时间只有那么多，你是用来上网，还是用来看电视？

最近预测机构Zenith公布了一项数据，他们认为从明年开始人们每天花在网络上的时间，将比看电视的时间更多。

▲红线表示每天平均上网时间，灰线表示每天看电视时间

根据他们的预测，明年人们将平均每天有 170.6分钟花在网络上看视频、更新社交账号和购物；相比之下，人们平均每天花在看电视上的时间为 170.3分钟。

由于智能手机以及网络的快速普及，让不少发展中国家直接跳过PC互联网时代，进入移动互联网时代，而移动网络带动着全球网络消费的增长。

Zenith认为，人们通过获取信息的渠道有纸质报纸杂志、收听广播等，从2019年开始，人们通过移动网络获取的媒介信息将超过25%。

人们开始将面对面的交流，转换成线上交流也是近些年的趋势。2018年，人们每天平均花费479分钟在网络上与他人沟通交流，而在2019年，这个数字会到达486.5分钟。

这些年来，人们花在互联网上的时间开始变得越来越多，使得互联网开始与电视一样成为重要的娱乐媒介。这个变化也体现在广告主花钱的变化上，Zenith认为 2018年广告主投放给在线广告的钱，将比投放在电视广告上的，多400亿美元。

在全球范围内，有线电视的用户在迅速减少，网络电视在进一步占领市场。去年PwC的一份调查显示，在2017年第三季度，美国市场流失的有线电视观众到达100万户。

在国内，有线电视也正在走向衰亡。有线电视需要运营商将有线电缆、电缆内的电视信号转换为数字信号，再使用数字机顶盒进行解码，用户就能流畅观看。价格昂贵、服务滞后，最难接受的就是经常被强行插入广告，这是不少人对有线电视的印象。

网络电视则必须通过互联网链接奥运营商的服务器上，需要流量支持，并且很容易因为网速不够而出现卡顿。但也因为其分类繁多、内容丰富，网络电视成为越来越多家庭的选择。