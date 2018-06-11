保时捷庆祝70大寿，马斯克却哭晕了？

虽然一手设计出了甲壳虫这样的国民汽车，但实际上费迪南德·保时捷在勾搭上希特勒后还为德国军方设计了多款军用产品，而在战后他也“理所应当”的被抓捕入狱。出狱后的费迪南德突然没了之前的“接地气”，开始潜心研发高性能跑车。在1948年，费迪南德和儿子费利·波尔舍推出了以自己名字命名的保时捷品牌，并且研制出了一款后置后驱、水平对置4缸发动机并且使用溜背造型的保时捷356跑车。

时间扭到1963年，保时捷在当年的法兰克福车展中摆出了保时捷356的升级版本：保时捷901。2.0L 130马力的水平对置凸轮轴六缸发动机匹配5速手动变速箱，半拖拽臂后悬挂、单壳体车身、4座加双开门的布局。无论是车身设计还是动力组成，保时捷901都极具超前意识。但是尴尬的是，保时捷并不知道法国标志已经申请了所有以“X0X”为格式的数字命名，所以901被迫改名，变为了我们熟知的保时捷911。

无论是70年前的开山之作356，还是在这数十年里一直称霸性能车领域的911，保时捷都一直在这个领域保持着无与伦比的影响力。也许有时候我们会看到保时捷有着一些来自于那种传统汽车厂商的固执，但实际上论起对于新技术以及新车型的追求，保时捷从来不是人们口中的那个“老顽固”。比如在SUV甚至还未风靡之时，他们便做出了保时捷Cayenne，紧凑型SUV愈发受到欢迎的时候，Macan也快速的投入到市场之中，在大家都在向电气化转型时，Mission E也出现在了我们面前。而在保时捷性能车70周年的生日上，他们终于正式公布了Mission E的量产版本：Taycan。

如同之前的Mission E概念车一样，保时捷Taycan被设计成了一款纯电四门轿跑车型，就连车高、轴距等三维数据也几乎是完全照搬了Mission E的设计，细细探究的话Taycan似乎在前唇处与Mission E有细微的差别，不过这些差异也只能用“微整”来形容，最终量产版本也依旧维持了Mission E营造出的那种强烈的超前感，只是令人多少感到遗憾的是，那个风骚的对开门最终还是被砍成了传统单方向开门，当然对于一辆追求高速度的性能车，这样的选择其实也无可厚非。

而在动力方面，Taycan采用了前后轴各两台电动机的配置，最高配置版本可以提供超过680匹马力的动力输出，总功率达到了440kW。再配合保时捷打造的流体造型，Taycan可以在3.5秒内实现0-100km/h加速，0-200km/h也只需要12秒，仅在前端加速中做到了一流水准，后半程提速也摆脱了电动车后期无力的天性，而250km/h的最高时速甚至比Formula E中使用的纯电赛车（225km/h）更快。

保时捷并没有公布Taycan的电池配置，但配合最新的Turbo Charging超级快充技术，Taycan可以使用最高可达800V的快充模式，这让Taycan可以在15分钟内将电量从0%充至80%，而满血续航大概在500公里左右。

保时捷将会在2019年正式量产这款纯电车型，虽然目前售价未知，但按照之前保时捷对于Mission E的定位，它的价格可能甚至要比911还要便宜，所以Taycan将会直接与顶级版本特斯拉Model S形成正面冲突。虽然保时捷看起来对那些自动驾驶之流的高科技技术并不感冒，但在操控性和品牌认知度上，保时捷相对于特斯拉的碾压姿态自然不必多说，不知道在看到Taycan还有不到一年就能量产的消息，性能、产能双双落后的马斯克会不会哭晕在厕所呢？

但在自己的70周年生日如此重要的日子里，保时捷想要表达的除了对于未来的“创新”之外，他们还想要表达一下自己对于保时捷长达70年高性能车造车历史的怀念，为了纪念在1948年6月8日诞生的那台敞篷版356 No.1 Roadster，他们在自己的生日宴会上还带来了保时捷911 Speedster Concept概念车，当然毫无疑问的，这款概念车将会在不久后正式走下生产线，而随着这款车型的落地，第七代保时捷911（代号991）的时代也终于迎来终结。

911 Speedster Concept是一款很有“格调”的怀旧车型，虽然从体态上来看它与那些991兄弟们并没有太大差异，但被放置在车前盖中间位置的进油口、子弹式的后视镜、棕色内饰风格，以及那根造型传统的波棍，无一不让人瞬间有种梦回70年代的感觉，而它们在保时捷的操刀下与911的融合简直堪称完美，你甚至无法在面对他们时说出一句“老套”、“传统”之流的形容词，毫无疑问的，911 Speedster Concept能让你在想起那些有着历史底蕴元素的同时还能非常融洽的接纳他们，这是很多想要标榜“经典”的其他车型所从未做到过的。

而在车体结构上，911 Speedster Concept多少有些911 Carrera 4 Cabriolet的影子，这种低宽的造型配合911 GT3同款底盘，让它透出不俗的赛道气息。而相比传统敞篷车型更为低斜的前挡风玻璃更是无比风骚，不知道坐在车中，会不会有种开着356 1500 Speedster 游走在斯图加特乡间的爽适感呢？

至于动力配置，911 Speedster Concept使用了一台4.0L的水平对卧式六缸引擎，最高可以输出500匹马力，引擎转速红线被锁死在了9000rpm，说它是一台兼顾优雅和暴力的狂徒也一点也不为过。

保时捷大概会在2019年开始售卖这款敞篷车型，而从保时捷一贯的一分钱一分货风格来看，即使风骚如此，911 Speedster Concept的售价应该也不会比GT3贵多少，只是是否限量就不好说了。而为了庆祝自己的70周岁生日，保时捷连推两款性能车也是蛮拼，只是在保时捷以及他的粉丝们为新车狂欢之时，吃瓜围观的竞争对手们又该露出何种表情呢？论情怀谈资排辈，似乎他们无法与保时捷抗衡，而谈起未来电动技术的发展，Tycan也已经是一副要打爆一切的姿态，那些曾经扬言要暴打保时捷的对手们，现在又有谁敢再站出来呢？