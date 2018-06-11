最大618元全品类东券，京东618购物节必领京喜红包0点开启

IT之家6月11日消息 京东618年中购物节京喜红包第二波将于6月12日0点开启，优惠券（东券）领取和使用时间为6月12日-6月20日，可叠加满减、店铺券使用，点此领取京东618神券。
优惠券面额：
全品类现金红包：【2元、3元、5元】；全品类东券：【满100减8、满200减15、满300减25、满400减50、满1000减618】
优惠券领取时间：
2018年6月12日 00:00:00-2018年6月20日 23:59:59
优惠券使用时间：
2018年6月12日 00:00:00-2018年6月20日 23:59:59
领取入口：点此领取京东618神券。（京东618主会场会弹窗红包开抢窗口）
• 京东618年中购物节会场：
|会场名
|优惠详情
|活动链接
|主会场
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|Plus会员专享
|618元神券，爱奇艺VIP年卡
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|品质家电
|购家电储值卡至高返500元
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|小家电
|好货0元预约，价保30天
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|高端冰洗
|白条满500减25、满3000减100
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|厨卫大电
|每满1000减100，免费抽洗碗机
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|电脑数码
|1亿京豆发不停，低至9.9
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|影音影像
|500元神券，白条6期免息
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|笔记本会场
|预售1元抵618元、6.18元抵1000元
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|电脑配件
|显示器预售6.18元抵618元
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|手机通讯
|Plus会员专享最高减500元
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|大牌手机
|免费抽世界杯门票
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|手机好店
|全场白条6期免息
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|手机配件
|满59减20
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|京东网厅
|抢90减50话费券
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|京东电器
|Plus会员领券减300
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|图书文娱
|100减20/200减50/300减100
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|经管励志
|100减20/200减50/300减100
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|生活娱乐
|亲子写真半价预定
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|居家生活
|领券享实惠，折扣不止5折
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|五金工具
|跨店3件7折
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|京东时尚
|奢品每满999减150
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|健身器材
|跑步机999元抢
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|户外会场
|领券满199减100、满399减150
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|京东超市
|每满199减50
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|个人护理
|满199减100
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|食品饮料
|第二件半价
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|沃尔玛全球购
|部分满399减150
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|母婴玩具
|满299减100
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|数码家电
|满299减100
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