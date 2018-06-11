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最大618元全品类东券，京东618购物节必领京喜红包0点开启

2018-6-11 23:46:56来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

IT之家6月11日消息  京东618年中购物节京喜红包第二波将于6月12日0点开启，优惠券（东券）领取和使用时间为6月12日-6月20日，可叠加满减、店铺券使用，点此领取京东618神券

优惠券面额：

全品类现金红包：【2元、3元、5元】；全品类东券：【满100减8、满200减15、满300减25、满400减50、满1000减618】

优惠券领取时间：

2018年6月12日 00:00:00-2018年6月20日 23:59:59

优惠券使用时间：

2018年6月12日 00:00:00-2018年6月20日 23:59:59

领取入口：点此领取京东618神券。（京东618主会场会弹窗红包开抢窗口）

• 京东618年中购物节会场：

会场名优惠详情活动链接
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Plus会员领券减300点此购买
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