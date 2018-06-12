美国五大科技巨头近11年收购：谁最土豪谁最幸运

据TechCrunch报道，在创业领域，初创企业的最终命运就是被收购、上市或死于尝试。而且，就收购而言，美国科技行业的五大巨头可能是最理想的收购方。谷歌母公司Alphabet、亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)、Facebook以及微软(Microsoft)的市值达到了惊人的水平，总共接近3.9万亿美元。

当面对彼此的挑战时，这些庞然大物往往是选择战斗而非逃跑。而当斗志昂扬的“暴发户”挑战它们时，任何有抱负竞争者的人才、技术和业务很可能都会被吞噬。这就是初创企业的生命循环历程。本文要研究的就是这些收购。虽然美国科技界五大巨头只占据了整个并购市场相对较小的份额，但是其高质量收购却足以弥补规模上的不足。

下面的图表显示了2007年至2017年五大巨头成员的收购数量。以美元计算，五大巨头的收购占了重大交易的绝大部分。下面，让我们分别看看每个巨头的并购交易有多大。本文分析主要基于Crunchbase数据，不过这些数据已经与公共来源和监管文件进行了交叉核对。我们将从最有价值(按市值计算)的公司开始。

苹果

尽管苹果是美国五大科技巨头中价值最高的，但它的收购不仅仅是规模最小的，也是披露信息最少的。换句话说，在Crunchbase和其他地方列出的交易中，大多数都没有附加美元价值。这可能反映了苹果一贯的保密性，以及它倾向于在公司内部生产大部分产品和服务的习惯。

苹果迄今最大的并购交易是斥资30亿美元收购Beats Electronics，后者或许最出名的是其华丽的无线耳机。但吸引苹果眼球的不是耳机，而是其流媒体服务。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)曾说过，这是“第一个真正正确的订阅服务”。包括Beats的交易，这是我们能够找到的苹果最大并购交易。

亚马逊

很难找到亚马逊不参与的垂直业务。网页寄存（Web hosting）、白色标签的必需品（比如电池和纸巾）、门铃等，他们显然也在网上卖书。如今，严肃地说，亚马逊在2017年6月斥资137亿美元收购全食超市(Whole Foods)，也让这家在线购物巨头直接进入了实体零售领域。

尽管收购全食超市是亚马逊迄今最大的一笔交易，但它肯定不是亚马逊收购的唯一一家零售公司。其他交易还包括亚马逊收购Quidsi (Diapers.com和Soap.com的母公司)、鞋类和服装零售商Zappos以及中东电子商务网站Souq.com。

Alphabet

在美国科技行业五大巨头中，Alphabet是最具收购意识的公司，它的企业风险投资最多。它也是公司结构最复杂的公司。回想一下，Alphabet是谷歌的母公司，而谷歌已经超过了Alphabet收购的绝大部分。但是，尽管Alphabet投入了所有的资源用于并购，但它的收购行为导致了相当复杂的结果。其中最引人注目的是对Nest Labs的32亿美元收购，以及相对而言，对Dropcam的5.55亿美元收购(这一交易后来被更名为Nest的家居安全产品)。

据报道，Nest未能实现营收预期，也未能占据连接家居市场的主导地位，反而输给了像Honeywell这样的老牌公司。在家居安全、智能门铃和智能锁等市场上，有很多新成立的“Nest”正紧跟其后。话虽如此，从投资回报率的角度来看，谷歌收购YouTube的交易可能是Alphabet的最佳收购。尽管Alphabet没有公布YouTube的营收数据，但许多分析人士的估计和公开的市场数据显示，该视频流媒体部门的价值可能高达1000亿美元。

微软

上周，微软宣布斥资75亿美元收购软件版本控制和托管平台GitHub，吸引科技界广泛关注。而且，微软目前似乎正在选择时机宣布其最大的交易，目的只是为了向苹果公司(Apple)发起冲击。技术播客作者、Relay FM的创始人米克·赫尔利(Myke Hurley)在Twitter上表示，微软2016年收购LinkedIn以及与GitHub的交易，都是在苹果全球开发者大会开幕当天宣布的。除了挑衅性的时机选择，你还会注意到，在科技行业的五大巨头中，微软已经达成了五大巨头中规模最大的并购交易。

Facebook

在美国科技行业的五大巨头中，Facebook的并购模式似乎是最二元性的。它的交易不是很小就是很大，没有多少中间立场。Facebook的许多最大收购提供了一个案例研究，即通过收购来获得几乎无法逾越的市场主导地位。尽管收购Instagram和WhatsApp当时并没有引起多大轰动，但如今这些交易被视为当前和未来反垄断监管机构的一个警示案例。

不过，从一个更光明的角度来看，Facebook的并购记录也为许多面临“买与建”两难困境的公司提供了教训。有时候，收购一家公司(关键是收购其工程团队)比从头开始构建新功能更为有利。这里列出的许多较小的交易，我们可以看到Facebook选择的收购策略。

五巨头的收购前景

在科技产业链的最顶端，美国五大科技巨头处于一个独特的地位，而不仅仅是风投公司寻求流动资金的制造商。Alphabet、亚马逊、苹果、Facebook、和微软是当今最强大的公司，它们的收购在某定程度上说明了它们最初是如何获得卓越地位的。尽管有些收购似乎是突然发生的，但重要的是要记住，收购一家公司不仅仅是为了赚钱。在这些交易完成的时候，有一种战略动机。当这些交易达成后，他们就能将公司的未来计划公布于众。