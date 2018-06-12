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育碧公布《特技摩托：崛起》：2019年2月发售

2018-6-12 7:10:03来源：游民星空作者：明镜Mirror责编：白猫评论：

在今天的育碧E3 2018发布会上公布了新作《特技摩托：崛起（Trials Rising）》，一起来欣赏一下首次公开的游戏预告。本作将于2019年2月发售，登陆PS4/Xbox One/PC/任天堂Switch。

育碧在发布会上承诺，《特技摩托：崛起》将包含比系列前作都要更多的赛道。本作还将包含一个本地多人合作模式“双人摩托（Tandem Bike）”，该模式下两名玩家将合作操控一辆越野摩托，穿过游戏中那著名的超高难度赛道。

《特技摩托：崛起》预告：

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视频画面：

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关键词：特技摩托：崛起育碧

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