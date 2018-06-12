首个高考查分微信小程序上线：查分预约实时推送够刺激

IT之家6月12日消息 微信官方消息，全国首个官方高考查分小程序 “广东省教育考试院”上线，广东考生可通过小程序预约成绩推送、查询分数、了解学校录取情况，同时小程序也支持高等教育自学考试、四六级等考试查分。
▲扫描小程序码，进入“广东省教育考试院”
从微信的多个入口，还可以直达小程序。
■入口一：微信“搜一搜”—高考—小程序
考生在微信主页面上拉点击“搜索”栏，进入“搜一搜”输入关键词“高考”，点击查询高考成绩及录取结果。
■入口二：钱包—城市服务
通过微信客户端的“我-钱包-城市服务”入口，点击“政务综合-教育-广东省教育考试院”，完成手机号注册用户实名认证后即可高考查分。
■入口三：发现-小程序-广东省教育考试院
考生再次进入小程序，只要直接通过“发现-小程序-广东省教育考试院”便可进入“广东省教育考试院”查询最新信息。
■入口四：广东省教育考试院公众号-底部菜单栏-小程序
另外，考生也可以进入“广东省教育考试院”微信公众号，直接点击页面底部的“小程序”进入操作界面，同时可以关注更多高考信息。
通过“广东省教育考试院”微信小程序，高考考生不仅可以随时随地进行查分预约、查分甚至了解更多录取信息，还能在相应时间收到相关推送，实现实时提醒。
正值2018年全国高考结束，广东考生即日起考生可微信预约成绩推送，接下来通过小程序开始进行线上高考查分。