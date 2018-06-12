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家乐福宣布与谷歌合作：在法国做电商卖食品杂货

2018-6-12 8:19:18来源：网易科技作者：晗冰责编：白猫评论：

据国外媒体报道，Alphabet旗下的谷歌与法国连锁超市家乐福达成合作协议，将在法国销售线上销售杂货。家乐福称这是第一次通过互联网巨头谷歌的平台销售新鲜食品。

家乐福在一份声明中表示，到2019年初，法国购物者将能够通过谷歌的各种设备平台购买家乐福的产品，其中包括谷歌Home智能音箱以及谷歌数字助理Assistant服务等等地。家乐福没有对这笔交易的财务结构发表评论。

随着零售商们竞相发布数字产品，法国超市业务的竞争加剧。Casino Guichard Perrachon SA在今年3月份宣布了一项交易，通过其在亚马逊平台的Monoprix商店向巴黎地区公众销售商品。当月，另一家法国食品零售商Leclerc宣布在法国退出送货上门服务。而早在去年，Casino就宣布和零售类电子商务技术供应商Ocado Group达成合作。

自从去年夏天接手家乐福首席执行官以来，亚历山大博帕德（Alexandre Bompard）承诺会将家乐福打造成为食品杂货电子商务领域的领导者，并减少公司对法国郊区大型卖场的依赖。

“这笔交易是家乐福成为杂货电子商务领导者的转变性举措，也是1月份宣布的扭亏为赢计划的第一步，”该公司数字化转型主管玛丽雪佛兰（Marie Cheval）在接受电话采访时说，“这是法国用户首次可以通过谷歌用户接口来购买食品杂货，在整个世界范围内也是首次通过谷歌平台售卖新鲜食品。”

该零售商表示，家乐福还将让其160,000多名员工应用Gmail等谷歌工具。谷歌将在未来六个月内为1000多名家乐福员工提供数字培训，为业务转型做好准备。

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关键词：家乐福谷歌

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