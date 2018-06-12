物联网市场，三大运营商进展如何？

当下，物联网可以说是炙手可热，当这个世界积极拥抱万物互联趋势下，物联网连接数增长迅猛。数据显示，到2025年全球物联网的市场收入将会超过1.1万亿美元，以中国为主体的亚太地区，将会以3860亿美元的金额成为全球最大的物联网的市场，越来越多的企业开始评估并加大部署物联网，预示着黄金时代来临。

与此同时，国内三家运营商在人-人连接市场趋近饱和的情况下，也纷纷将物联网提升至战略地位，重金部署网络、积极拓展业务，那么，目前三大运营商的物联网发展情况如何呢？

中国移动：已形成全面覆盖云-管-端的物联网能力

中国移动是国内最早探索物联网业务的运营商，2010年开始就在重庆建立物联网基地，业务规模化起步。2012年，出资成立中移物联网有限公司，专业运营物联网专用网络，推动物联网在各行各业的规模应用，移动物联网生态由此开启。

目前，中国移动已经形成了全面覆盖云-管-端的物联网能力，物联网连接数突破2.3亿。在“管”方面，中国移动建成全球最大规模的商用物联网。据了解，截至目前，中国移动物联网用户超过了2.3亿，成为全球用户规模最大的物联网专用网。不仅如此，中国移动还新建了NB-IoT精品网络基础设施。

在“云”方面，中国移动自主研发行业主流开放平台OneNET。据悉，截止至2018年5月，该平台连接数到达4220万，用户数到达6.92万，企业用户超过7500家，平台承载产品数8.1万。

在“端”方面，中国移动推出了大量通信模组产品。这些产品以自主研发为主，联合研发为辅。目前在售产品包括三大系列——车规级、工业级、消费级，在研自主品牌通信模组9款(2G产品3款，4G产品1款，NB-IoT模组5款)。

此外，中国移动还专注于通信芯片的设计。据介绍，继2016年11月份发布第一款芯片以来，中国移动陆续推出了多款芯片，支持远程升级。今年4月份，中国移动发布最新一款芯片，这款芯片是同类芯片当中规模最小的，也是为了满足物联网设备小型化的需求。

中国电信：端-管-云-用四方面助力产业链价值提升

对于物联网的规划发展，中国电信也是属于比较早的行动者。去年6月底，中国电信领跑三大运营商率先完成基于800MHz的NB-IoT网络部署，全网31万基站实现同步升级，建成了全球最大的NB-IoT网络。

电信通过“端”、“管”、“云”、“用”，四方面助力产业链价值提升。具体而言包括通过全资源投入，推动模组成本不断降低;全面布局新型蜂窝物联网络;建设物联网开放平台连接管理平台，服务大客户7000+、承载用户数6000+万，API接口调用日均1.4亿次。

到2017年中国电信连接规模已超过7000万，在网络侧，中国电信打造了高低频融合、高中低速全覆盖的物联网络，尤其在低速率领域，建成了全球规模最大、覆盖最广的NB-IoT商用网络。

当然，在物联网开放平台方面，中国电信于去年推出全球物联网开放平台，提供底层的连接管理服务和上层的应用使能服务。此外，由中国电信等13家单位联合发起成立的天翼物联产业联盟已经拥有初创成员150家涵盖模组、终端、连接、集成与应用等。

中国联通：目前已实现物联网全国覆盖

相较于中国移动和中国电信，中国联通在物联网上的步伐似乎慢了一些。不过，借助混改的东风，联通在物联网领域也奋起直追，致力于打造物联网产业生态圈。

目前，中国联通正在建立起广泛的物联网连接能力，坚定不移的推进NB-IoT。在2017年三季度联通NB-IoT在全国11个省进行试商用，2018年一季度全国核心网专网建成，具备全网统一接入能力，截止5月17日，中国联通已实现物联网全国覆盖

在加速NB-IoT同时，中国联通也快速eMTC网络能力，并也关注LoRa等非网络连接服务，打造多样化、多场景的物联网络。

在平台能力方面，联通与Jasper联合推出的Control Center物联网平台，具备全球一点接入、统一部署的能力。