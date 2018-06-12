马斯克的火焰喷射器交付了，用户拿来烤牛排、做布丁？

还记得之前埃隆·马斯克在Boring Company官网预售的火焰喷射器吗？预售价每支500美元（约合人民币3203元），而配装的火焰弹一罐需要30美元（约合人民币192元）。

20000支火焰喷射器开卖4天就售罄，现在首批1000名客户已经拿到了产品，他们会怎么用这些火焰喷射器呢？

这是Boring Company 的火焰喷射器首次公开亮相，有趣的是，这个产品的官方名称为「不是火焰喷射器」（Not-A-Flamethrower），这是因为航运和海关都禁止运输被称为火焰喷射器（Flamethrower）的物品，也颇有些此地无银三百两的意思，为了方便以下统称为「喷火器」。

Boring Company 专门为「喷火器」的交付举办了一个派对，在Space X的一个露天停车场举办。派对请来了一支墨西哥乐队助兴，还有一辆卡车专门为前来的客户提供小吃、水果和饮料等食物。

其中不少购买了喷火器的客户都是从全美各地远道而来，这些花费500美元购买喷火器，还自掏腰包飞过来取货的客户，很多都是马斯克的忠实粉丝，这些花费也都是为了偶像的梦想买单。

因为这些喷火器的收益，都将投入到The Boring Company的另一项业务，超级地铁地下隧道的建设中，20000支喷火器能为其筹集到1000万美元，还不算30美元一罐的火焰弹。

The Boring Company 安排了工作人员现场示范如何使用喷火器，外媒 The Verge 的一位编辑在拿到喷火器后马上就用烤棉花糖来进行测试，结果棉花糖很快就被烤得焦黑了。

▲图片来自：Bloomberg

不过据这位编辑介绍，喷火器的扳机需要比较用力才能扣下，而且在逆风时灼热感扑面而来，也比较危险。

马斯克的喷火器其实也存在不少争议，此前就有加州议员认为喷火器存在很大的安全隐患，建议立法禁止其销售，但加州对这类设备的要求是火焰喷射长度不能超过10英尺（约3米），而马斯克的喷火器火焰恰好没超过这个范围。

据悉这些喷火器采用丙烷作为燃料，除了购买The Boring Company 的火焰弹，也可以自己到五金店购买相同尺寸的丙烷罐。

烤棉花糖并不是最奇葩的，来自圣地亚哥的 Anshel对于怎么用这款喷火器有不少想法：烤牛排、制作焦糖布丁、或者点燃一支雪茄……Anshel表示：

这是我做过最任性的一件事了。

▲已经有人用喷火器来烤羊排了.图片来自：Instagram

▲用喷火器来做焦糖布丁，图片来自：Twitter

▲这个用法就有点危险了，图片来自：Twitter

任性的不只Anshel ，来自突尼斯的一对年轻夫妇Amira Yahyaoui和Cyrl不会用喷火器来烤肉，因为他们是素食主义者， Yahyaoui 表示可能会在将其作为万圣节装扮的一部分。

而Yahyaoui 购买喷火器的理由也很简单，「因为欣赏马斯克的想法和做法，所以这款产品一推出就买买买。」Yahyaoui甚至表示，如果Space X需要一名乘客，即使没有回程票，也会义无反顾地报名。

因为从来没有突尼斯人上过太空，而马斯克的 Space X 未来有可能让更多人抵达太空。

现场变成了马斯克粉丝的聚会，来自加州的 Temecula反驳了网上一些对马斯克的批评：

他不是一个自大狂，他正在努力让一切变得更好，让这个世界变得更美好。

Temecula表示他会用喷火枪帮助的朋友烧掉院里的杂草。

马斯克也在Twitter为这些用户提供了使用喷火器的建议，比如用来点燃壁炉和烧烤，就不再需要火柴了。同时他也提醒用户要按照说明书指示使用，以避免不小心烧毁了一些东西。

当然这些买下喷火器的用户也不都是为了充值信仰，在首批喷火器交付之后，很快在二手交易平台eBay就出现了标注高价出售的喷火器，价格在3000美元到20000美元不等，就连说明书也被炒到了250美元。

从之前的宣传帽到喷火器，马斯克公司的这些周边都是迅速售罄，看来这位「硅谷钢铁侠」真的可以考虑运营一下自己的粉丝经济了。

题图来自：Bloomberg，部分配图来自：The Verge