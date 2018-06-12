新飞正式破产！全系品牌申请拍卖，起拍价4.5亿元

当年，一句“广告做得好，不如新飞冰箱好”可谓火遍大江南北，如今这句广告词马上就要成为绝唱。据阿里司法拍卖平台消息，河南新飞电器/家电/制冷器具三家公司的全部股权将于6月28日公开拍卖，起拍价4.5亿元；另外，河南新飞电器名下部分土地、房产及建筑将于7月5日开始拍卖，起拍价1.15亿元。

拍卖公告显示，河南新飞电器有限公司100%股权，其对应的资产为90项商标、293项专利、4项著作权、4个域名以及所购置软件的使用权。

河南新飞家电有限公司100%股权，其所对应的资产为其名下全部的低值易耗品（办公用品）、房屋、土地、机器设备、电子设备以及模具。

河南新飞制冷器具有限公司100%股权，其所对应的资产为其名下全部的低值易耗品（办公用品）、房屋、土地、机器设备、电子设备以及模具。

同时，河南新飞电器有限公司名下位于河南省新乡市牧野区北干道370号、胜利路南段309号等地块的部分土地、房产以及建筑物也将于2018年7月5日10时至7月6日10时，在河南省新乡市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。相关标的拍卖起拍价为1.15亿元，保证金为2000万元，增价幅度不低于500万元。

在2017年11月份，IT之家报道了《中国一代巨头新飞冰箱正式停产》的消息。在上个世纪八九十年代，如果谁家里能够买上一台冰箱绝对是街坊邻居间的大事，冰箱作为家庭大件在家中的作用至关重要，当时人们评出冰箱产业的四朵金花“海尔、容声、新飞、美菱”，这四大冰箱巨头曾经一度垄断了中国的冰箱市场。

新飞成立于1984年，由河南一家兵工厂改造而来。1996年，新飞达到辉煌，创下全国冰箱品牌前三强和位列中国冰箱业“四朵金花”的好成绩，市场份额一度直逼20%。直到2005年，新飞冰箱销量还排名在全国第三，高达300万台。

随着资本市场的整合，“四朵金花”的命运也归途各异：容声收归海信科龙（000921），美菱被长虹整合，新飞几经易主日渐衰落，逐渐被崛起的美的挤出了四强。

最新数据显示，2017年前9个月，新飞冰箱市场零售量、零售额占比分别为2.83%、1.70%，产品均价为2202元，早已被挤出行业前十行列。

2002年，新飞电器在政府主导下，同新加坡企业丰隆集团实现合资。2005年，新飞电器国有股权再次转让，39%国有股再度落入外资公司手中。至此，新加坡丰隆电器股权上升到90%，且从中方手中拿到新飞电器经营管理权。在外资全面接管新飞的几年间，新飞急转直下，关闭了空调线、新飞九厂、小冰箱线。