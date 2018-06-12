6.9 英寸巨屏手机将诞生？传华为已向三星预定AMOLED屏

中国消费者更喜欢大屏手机已成为行业共识，而在国内大屏手机市场上，华为的Mate系列显然更受欢迎，同时三星和苹果也根据中国消费者的喜好，改变了部分手机屏幕大小。不过，根据韩国媒体的消息，华为已经向三星订购了6.9英寸AMOLED显示屏，这些屏幕将用于今年第四季度或2019年第一季度推出的手机设备。

华为如今采用双旗舰的手机策略，一般来说，上半年会推出主打外观和拍照的P系列手机，下半年则会推出主打商务的Mate系列。从华为订购屏幕的时间来看，这批面板很可能会用在Mate 20上。

此前，华为P20和P20 Pro分别采用了5.8"和6.1"的屏幕，而Mate 10和Mate 10 Pro则是5.9"和6"的规格。

但在大屏市场，华为并不孤独，有消息称，三星几个月后将推出6.38英寸的Galaxy Note9将配备屏幕，而且苹果也有很大几率发布6.5英寸屏的iPhone X Plus ，在大屏市场的较量，看来只是拉开了帷幕而已。

据了解，华为Mate 20系列将搭载海思麒麟980处理器，该芯片由7纳米工艺制程打造，相比麒麟970在性能、功耗等方面均有不小得提升。除此以外，Mate 20系列将搭载和P20 Pro一样的徕卡三摄，进一步提升拍照体验。

另外，华为这块6.9英寸屏幕，属于非柔性的“硬屏”范畴，而且也会继续苹果的“刘海屏”设计。