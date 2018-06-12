新飞回应“破产清算”：公司正在执行重整计划

IT之家6月12日消息 6月11日下午新飞电器官方微博发布消息，对近来盛传的破产清算进行回应。新飞方面表示，公司正在执行重整计划，并未进行破产清算。不过并未正面回应公司是否正在拍卖新飞电器、新飞家电、新飞制冷器具三家公司的全部股权和新飞总部部分土地。

下面声明截图：

IT之家报道，根据阿里司法拍卖平台消息，河南新飞电器/家电/制冷器具三家公司的全部股权将于6月28日公开拍卖，起拍价4.5亿元；另外，河南新飞电器名下部分土地、房产及建筑将于7月5日开始拍卖，起拍价1.15亿元。

拍卖公告显示，河南新飞电器有限公司100%股权，其对应的资产为90项商标、293项专利、4项著作权、4个域名以及所购置软件的使用权。

河南新飞家电有限公司100%股权，其所对应的资产为其名下全部的低值易耗品（办公用品）、房屋、土地、机器设备、电子设备以及模具。

河南新飞制冷器具有限公司100%股权，其所对应的资产为其名下全部的低值易耗品（办公用品）、房屋、土地、机器设备、电子设备以及模具。

同时，河南新飞电器有限公司名下位于河南省新乡市牧野区北干道370号、胜利路南段309号等地块的部分土地、房产以及建筑物也将于2018年7月5日10时至7月6日10时，在河南省新乡市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。相关标的拍卖起拍价为1.15亿元，保证金为2000万元，增价幅度不低于500万元。

相关阅读：

《新飞正式破产！全系品牌申请拍卖，起拍价4.5亿元》