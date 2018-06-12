广东广电诉广东电信不正当竞争：未获授权播央视节目

IT之家6月12日消息 昨天，广东广电网络公众号发布公告称，针对广东电信涉嫌不正当竞争，非法传播央视3、5、6、8频道节目行为，2018年6月1日，广东广电网络通过广东法院诉讼服务网向广东省高级人民法院递交了上诉状等材料，正式对中国电信广东分公司提起反不正当竞争诉讼。

广东广电称，中广影视卫星有限责任公司是中央电视台授权3、5、6、8（高、标清）频道节目版权管理的直属单位。经央视授权，中广影视卫星有限责任公司（中央卫星电视传播中心）享有3、5、6、8整频道（高、标清）节目加密电视信号转播经营权，任何视频网站、IPTV不得侵权播出。在广东省内，中广影视卫星公司将央视3、5、6、8（高、标清）这四套节目的转播权独家授予了广东省广播电视网络股份有限公司。除广东广电网络外，广东省内其它所有视频网站、IPTV中播出中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目均属侵权行为。

广东广电称，中国电信广东分公司在未获授权情况下，在IPTV传播央视3\5\6\8节目，涉嫌不正当竞争！

广东广电还称，广东广电网络拥有央视3、5、6、8独家授权，是广东观众观看2018俄罗斯世界杯（CCTV5、广东体育）电视直播的唯一授权平台，其他宣称所谓“2018世界杯电视直播”的行为均属违规！部分不知情的市民购买了通信运营商的非有线网络机顶盒，可能将遇到这些节目随时停掉的状况。