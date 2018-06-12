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中国移动/联通：规范“不限量“套餐宣传

2018-6-12 15:12:20来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月12日消息 6月7日，针对基础电信企业“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工业和信息化部相关司局组织召开会议，明确提出运营商需要规范“不限量”套餐宣传，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。

对此，中国移动在微博发布公告称，将规范大流量套餐宣传。中国移动表示，公司推出的部分大流量套餐汇总，采用了“不限流量、达量降速”的规则，每月用户可使用的总流量没有上限；当用户每月流量达到一定使用量后，网络接入速率自动下降。根据工信部要求，中国移动近日已启动了所属各单位的自查与整改工作，要求进一步规范套餐包含流量的宣传，在媒介宣传材料中明示“达量限速”等条款，向用户明示相关限速条款，进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

中国联通也于今天中午在微博发布公告称，全面规范手机流量套餐宣传。中国联通表示，在部分大流量套餐设计中，参考全球运营商的通用规则，对使用流量超过一定量的用户实施降速使用的限制。根据工信部要求，中国联通已全面启动各级经营单位的自查与整改工作，规范各档套餐产品的套内流量宣传，在醒目位置想用户提示套餐的流量、速率等资费条款，进一步完善套餐设计，规范资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

昨天晚间中国电信也对此做出了回应，称此前推出的“不限流量型”套餐出现了宣传不规范问题，根据工信部要求，中国电信已经全面启动各经营单位的自查与整改工作。包括进一步醒目明示“达量降速”条款，进一步规范所有销售和客户服务渠道等。

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关键词：中国移动中国联通不限量套餐

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