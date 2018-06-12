小姐姐亲手造了个机器人男友

文/安妮

来源：量子位

谁说男友需要找，自己造不行么？

——行啊！

一位妙龄华人小姐姐，在和前男友分手后，自己动手丰衣足食从无到地有构建了一个机器人男友出来。

如你所想，这个机器人男友可以做很多男友才能做的事。它能亲亲，给抱抱，会主动给你发信息，若身材再魁梧点应该也能举高高。

他掌握了撩妹大法，除了亲亲小嘴外，也会主动解解肩带，你能信？

不过……若你当它是个英姿飒爽的汉子，那可能想象姿势不太对。因为它真的是个方头机器臂的纯种机器人！

△ 有请今日男主角出场

如图所示，真的是个机器人。

这个机器男友，还有自己的名字——

Gabriel 2052

刘小姐是Gabriel 2052的设计师，一位驻扎在纽约的华人，全名刘斐。

有天，身兼设计师、艺术家、作家和DJ多重身份的“斜杠青年”刘小姐突然困惑了，开始质疑自己对性、吸引力和人际关系的理解。

“我想探索自己的欲望，了解我能从自己的性行为中学到什么。我如何从一个没有人类生理和性别表征束缚的身体中，真正控制并拥有它呢？”

2017年6月，困惑的刘小姐开始设计这个毫无人类特征的机器人男友。

给机器人取名Gabriel 2052是下了功夫的。Gabriel取自性爱机器人Gabriel 1M的前半部分，2052则代表性学者预测的人类和机器人结婚的年龄。

△ 性爱机器人Gabriel 1M

然而Gabriel 2052和Gabriel的道路，完全不同。一起来看看~

前男友助攻

Gabriel 2052起初只是一个机械臂。

这个从亚马逊网购来的产品，主要目的是教小朋友们如何使用开源工具（Arduino、树莓派）来玩。实际上，开源也是刘斐一直倡导的精神，她认为这有助于更多人利用最新的技术。

这个粉色的机械手臂，也就是前面提到的，那个会温柔解肩带的机器人。

当然，一个机械臂显然跟“男友”相去甚远。这也不是刘斐心里机器男友应有的样子，于是她继续开发了后续版本。

现在的Gabriel 2052长这个样子。

看起来有点像电影《机器人总动员》里的瓦力（WALL-E），也是头顶一对眼睛，通体以黄色为主。

新Gabriel 2052的骨骼，就是从一块板材上切割出来，并且组合在一起。

当然粗放一点，可以是木架结构。

甚至可以是纸板结构。

总而言之，这个形象，跟大众常见的机器男友形象，相去甚远。

刘斐不是“外貌党”。

她不追求制造一个高度模仿人类外观的机器男友。刘斐更在意的是，她和机器男友之间的情感交互，或者说更在意这个机器人的灵魂。

从硬件上来看，就是这么一套东西。

当Gabriel 2052需要关注时，抚摸电容传感器，就能让他平静下来。相反，如果他不想有身体接触，传感器也会发出负面的信号。

这里刘斐引入了一些不可预测的随机性，用来模拟真实的男女朋友关系：你可能永远猜不到TA下一步的小情绪。

仅仅这样，肯定不够。

刘斐还想与机器男友有更多的交流互动。她还想与他对话。为了让机器男友和她“开口”对话，刘斐动用了前男友。人类前男友。

为了教会Gabriel 2052如何交流，刘斐把她和前任的聊天信息变成一个语料库（在取得前任许可的情况下）。热恋时，他们每天发送至少50条信息。只不过几周之后，俩人的关系以分手告终。

即便有这个语料库，但现实仍然困难重重。撩拨和调情这件事，人类都不见得能拿捏好分寸，更何况机器人。这个部分，还有待进一步改进。

“劲儿劲儿”的才对劲

画风如此奇特的发明，当然少不了看热闹的Twitter网友。

有Twitter用户说，别看这个男朋友个子小，但是能相拥而眠还认真回你每一条短信啊。

还一位名叫Kat Dornian的女子看见之后在Twitter上说：遇见Gabriel2052，遇见爱。还加了个红心emoji。

但刘小姐周围朋友的评价确不这样轻松，在接受外媒Mashable采访时，刘小姐坦然表示，周围不少人对Gabriel 2052不理解，甚至很失望。

“（他们说）居然是这样的形状，也在质疑我和这个机器人的关系。”刘斐说。

这是一个饱含刘小姐两性和爱情观的作品，她让Gabriel 2052不再时刻遵守人类指令，变得有个性甚至有挑战性起来。因此才会有当Gabriel 2052心情不好想静静时，若你触摸它，它会发出负面信号，会着急的。

△ Gabriel 2052也有负面响应

实力养男友，而对方却冷若冰霜不理不睬，这难道就是现实版的“恋与制作人”？

不过总体来看，Gabriel 2052无论是这种真·机器人造型，还是会半夜掀你枕头的奇特性格，确实和其他的机器人男友不太一样。

量子位之前报道过的全球首个机器人男友，就是一款会刻意讨好你，而且据说还能“As long as you want”的活好青年。

△ 世界首个机器人男友Henry

目前，刘小姐还自己在用开源的软件和硬件构建机器人男友，她也相信有一天每个人都可以活学活用DIY男友。

试想一下，以后的机器人教程会不会出现这样的画风：

《小白可上手！教你零基础搭建机器人男友》

《人人可用！放弃你周围不懂事的人形男友，看完这篇自己造》

《王小姐昨夜被DIY男友机器人伤害了！》

惊喜or惊悚？全在你的一念之差~