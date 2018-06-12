ofo和oBike新加坡同时受挫，坐实共享单车现金危机？

据国外媒体Tech in Asia报道，oBike和ofo最近均在新加坡受挫，越来越多的迹象表明共享单车公司的现金危机传言并非空穴来空。

新加坡共享单车公司oBike因擅自动用用户的押金购买会员订阅服务而受到严厉批评。与此同时，其中国竞争对手ofo据说在新加坡也面临着困难，它的一大批自行车被打折甩卖。

有关这两家公司的传言流出，正值媒体报道亚太地区的共享单车公司出现了日益严重的现金短缺问题。

个人理财网站Seedly援引热门论坛Reddit上的评论称，oBike显然已经将用户的一些押金“转用”来获得1095天的“超级VIP”订阅服务。

根据Reddit上的一篇帖子(详见下面的截图)，受影响的用户在第一次下载oBike应用程序时必须要缴纳49新元(约合合36.72美元)的押金，但此后几乎没有使用过该服务。

受影响的用户声称他们没有收到其押金已被用来购买订阅服务的通知，该举理论上可以让oBike留住那些现金。

Tech in Asia正与oBike用户联系，以独立核实这些说法。

擅自动用用户押金

OBike的服务条款(第1.2节)似乎赋予了该公司“在任何时候在未经[用户]同意的情况下”修订、修改和更改其与用户的协议的权利。

该公司的服务条款(第3.2节，详见下面的截图)似乎也赋予oBike在不作出进一步通知的情况下将用户押金转换为会员订阅服务的权利。

此外，据报道，不受SVIP问题影响的用户在申请取回自己的押金时遇到了长时间延迟退还和不确定是否退还的问题。

OBike的常见问题页面显示，押金退还一般需要14天。但一些用户称，他们在申请退还几个月后仍然没有收回退款。

在?Tech in Asia进行联系时，oBike发言人分享了一份早准备好的声明，就会员订阅服务未通知用户和押金退还延迟问题发表评论。

在声明中，oBike承认“有一些用户的押金未经他们的同意被转换为1095天的SVIP会员服务”。该公司表示，这一问题是“我们的系统的技术失误引起的，因为公司正在全球范围大力推广我们的SVIP会员服务。”

该公司表示，它将为受影响用户撤销SVIP会员资格，并将他们的押金返还给他们的oBike账号。认为自己的押金受到影响的用户应该通过Facebook页面直接联系oBike，并附上他们的oBike账号。

oBike还承认存在押金退还延迟问题。该公司表示，它已经“增加了我们财务部门的人力规模，来加快满足所有的退款请求”。它还说，公司会尽快向已经提出申请的用户退还押金，并优先处理早前提出要求的用户。

小黄车在新加坡遭打折甩卖

动点科技报道说，ofo标志性的黄色自行车已在新加坡被打折甩卖，数量庞大，最低售价为每辆50新元(约合37.46美元)。

据动点科技称，该价格比ofo从供应商购买自行车的价格低了30%左右。该科技网站是根据ofo供应商上海凤凰自行车公司的收入数据得出这一估算的。

在分享给Tech in Asia的声明中，ofo表示，打出要以50新元折价出售自行车的海报不是它放出的。

相反，它表示，该出售计划是由一家服务提供商组织的，那家提供商与它存在费用纠纷。该ofo没有透露该提供商的名字，但据报道，那些自行车在新加坡物流公司Bok Seng Group旗下的仓库里被抢购一空。

“ofo?与新加坡的一家货运代理/物流公司有业务往来，并已同意支付服务相关费用。”该公司在声明中表示，“鉴于?ofo?正在与该公司进行商讨，我们认为对方此时采取此行动过于激进。”

这家共享单车公司表示，在它看来，“对方这种出售行为是不合理的，其目的是为了在双方正在进行的商讨中占据上风。ofo?期待在法庭之外解决这一问题，但同时保留其法律上的所有权利。”

现金危机

共享单车企业一直在烧钱，以便在日益饱和的市场中占得领先地位。在新加坡，在当前的新用户争夺战中，oBike、ofo和另一个竞争对手Mobike采取了各种措施，包括提供一系列的大折扣、特价优惠和“免费骑行日”活动。

整个亚洲地区都有报道称，这些公司出现了资金短缺问题，尽管它们已经累计筹集了数十亿美元的风投资金。

在共享单车最为红火的中国，包括小蓝单车、酷奇单车和小鸣单车在内的初创企业都在未能偿还用户押金后先后宣告破产。另外，最近有报道称，为了削减成本，ofo将裁减大约一半的员工。对此，ofo扬言要对传出报道的几家中国媒体采取法律行动。

今年3月，该公司承诺以400多万辆自行车作为抵押品，来从它的大股东阿里巴巴那里获得2.8亿美元的贷款。

4月，美团点评以34亿美元的价格收购了摩拜单车。尽管摩拜单车将继续作为一个独立品牌运营，但分析师们认为，该收购可能会让该公司放弃之前烧钱与ofo、oBike和其他竞争对手竞争的策略。

今年早些时候，ofo通过F轮融资筹集了8.66亿美元。oBike?最近一轮融资是在去年8月，规模达4500万美元。

oBike?没有就其服务条款的问题作出回应。对于Tech in Asia提出的裁员和财务状况方面的问题，oBike和ofo均没有回应。