vivo智能语音助手Jovi：覆盖主流应用，应用场景超丰富

IT之家6月12日消息 今天vivo NEX发布会上，vivo产品经理介绍了升级版的Jovi语音助手，并介绍Jovi已经深度覆盖系统功能和高频第三方应用，点触可实现的操作，语音均可实现。20个高频场景，600项核心功能，你只需动动嘴，Jovi帮你轻松搞定。

Jovi目前能接受复杂语音命令。Jovi搭载了深度自然语言理解技术，能够准确地从自然语言中提取有用信息，理解复杂逻辑关系，轻松应对复杂语句。比如复杂微信操作：Hi，Jovi，给增哥发68.8元红包并留言恭喜。

Jovi同时可以进行命令教学，针对不同的用户还有Jovi广场里用户分享的命令可供使用。vivo从系统层面进行深度设计，用户可以不断的去教Jovi，让它越用越懂你。如果你不想手把手教它，你可以在Jovi广场学习。未来会有数亿用户的教学命令在这里共享，你的Jovi可以直接向别人学习。对于广场中受欢迎的教学命令，我们也会及时加入Jovi的默认功能中。全世界的Jovi共同进步，让Jovi的智慧爆炸式增长。

vivo NEX针对Jovi还设有独立的Jovi AI按键，是Jovi的专属触发方式。长按唤醒Jovi，直接对话，AI智慧一触即发。

Jovi还能智慧识图，利用NEX人工智能引擎AIE强大的神经网络运算能力，全局响应的智慧识图一键识万物。百科、购物、翻译、扫题、识屏等智慧功能应有尽有。无论是相机、网页，还是聊天等任意应用界面，按下AI独立按键，Jovi便知道你想要什么！

vivo通过与其他业内优秀技术资源合作，打造AI实验室。通过开放合作的方式，聚合了行业内最优秀的技术和资源。目前已和网易、高德、讯飞、蚂蚁金服等伙伴建立了AI联合实验室，在AI算法和数据方面进行了深度合作，打造了包括语音识别、机器视觉、语义理解、知识图谱等技术生态体系。目前这些技术已经融合进Jovi中，通过AI智慧带给你们全新的用户体验。

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