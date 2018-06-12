亚马逊App更新闹乌龙：上演“真心话大冒险”

年中的618购物节就在眼前，广大电商们从月初就开始了一波又一波的促销活动，将消费战线再度扩大。除了我们能看得见的各种市场活动之外，各家App的推广其实也是提高销量的重要手段，不少电商都选择在这个时候更新自家App，应对大促的来临。

就在这个电商厮杀的档口，亚马逊却一个不小心，在苹果的App Store里上演了一出“真心话大冒险”的直播现场。

6月12日，亚马逊购物在Apple Store更新了第11.12.0版本，疑似错误地将关键词，填成了新版本的最新介绍。于是，市场上大部分的跨境电商，都出现在了亚马逊的新介绍之中。

更可怕的，是由于Apple Store严格的管理政策，开发者并不能随意更改应用的功能介绍。最直接的方法，必须是发布下一个新版本作为替换。即便如此，这个乌龙介绍，还是会留在应用的版本历史记录里。

从亚马逊电商的大型车祸现场中，我们也能看到中国电商激烈的竞争。不论是巨头淘宝京东，严选等中国本土的电商品牌，还是境内境外跨境电商平台，或者是专供母婴、美妆的垂直电商，都是亚马逊在中国市场的竞争对手。

看了简介我们才更清楚地意识到，相比被人追着、赶着对标的美国市场，这个电商巨人要在中国市场上开疆拓土，原来面临着如此之多的竞争对手。此外，无法在中国从电商消费，无限扩展到流媒体等其他生活场景的亚马逊，在中国市场上也更加地束手束脚。

不过，亚马逊用“真心话”更新的举动，还是赢得了不少的好评，希望他们能在这次的大促中用“耿直人设”收获更多迷妹吧！