FB书面回答美议员问题：确实收集了非用户个人信息

据CNET北京时间6月12日报道，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)4月在美国议会作证时表示，他没有能回答的问题，将由Facebook高管稍后回答。

当地时间星期一，美国国会发布了Facebook对这些问题的书面回答。Facebook称，它收到了逾2000个问题，其中包括听证会前收到的问题。Facebook表示，它确实收集了非用户的个人信息——即所谓的“影子档案”。

参议员艾米·克罗布彻（Amy Klobuchar）提出的问题是，Facebook是否支持要求企业在数据泄露72小时内通知用户的立法。Facebook回应称，它对这样的要求“通常持开放态度”。但它也表示，美国的情况有些复杂，因为不同于欧盟的是，美国没有权威机构接受企业的通报，“这意味着，出现数据泄露事件时，企业作出恰当、及时响应的难度更大”。

在非Facebook网站上收集用户信息

Facebook还回答了它如何收集用户和非用户数据的问题。参议员马克·尤德尔（Mark Udall）提出了所谓“影子档案”的问题。4月份，Facebook在一篇博文中阐述了在第三方网站上收集用户数据的方法。

Facebook称，它从嵌有其点赞或评论按键的网站上收集非用户网友的个人信息，但它不能识别非用户网友的身份，不会为他们创建档案。

Facebook在回答尤德尔的问题时表示，“我们不会为非Facebook用户创建档案，也不会利用浏览器或应用记录，向他们发布精准广告，或尝试定制他们看到的内容。”

对于Facebook用户，从第三方网站收集的点赞、分享和评论信息，使得Facebook能收集大量与用户浏览习惯有关的信息。首先，Facebook可以获悉用户访问的第三方网站；其次，网站会向Facebook提供更多用户在该网站上活动的信息，例如，用户是否完成购物活动。

Facebook还利用一种被称作pixel（也被称作web beacon或web tag）的技术，为广告客户收集用户点击Facebook广告后行为的信息。

Facebook称，以这种方法收集用户信息的并非只有它一家公司。Facebook称，“这已经成为互联网的标准特性，大多数网站和应用向多个第三方分享用户的访问数据”，谷歌就采用类似的数据收集方法。

Facebook收集数据的能力是巨大的。在星期一发表的书面回答中，Facebook表示，在截至4月16日的一周中，“点赞按键显示在840万个网站上，分享按键显示在93.1万个网站的2.75亿网页上，在网站上安装了220万个Facebook pixel”。

Facebook还表示，它根据第三方数据提供商的数据（包括线上、线下活动和购物），向用户发布精准广告。

上周，苹果宣布将在Safari浏览器中提供新的隐私功能，封杀Facebook在书面回应中描述的数据收集方法。

删除部分内容

Facebook回答了参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）提出的数十个与删除违犯公司规则的内容有关的问题。

Facebook没有一一回答克鲁兹的问题，而是表示，在删除部分内容时，它出现了“失误”。

对于从平台上删除内容的问题，Facebook多次表示，“煽动仇恨的言论，在我们的平台上没有立足之地。我们承诺，一旦发现这类内容，我们将立马删除。”