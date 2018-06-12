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大量苹果零售店开始翻修，部分将暂停营业

2018-6-12 21:19:01来源：威锋网作者：拾欢伯责编：远洋评论：

最近苹果特别热衷于开新店和装修旧店面，昨天他们宣布位于北京王府井和英国伦敦考文特花园的两家App Store即将在本月关闭，以更新店面设计，而南京、香港和重庆等地的部分店面也早已经开始装修。今天又有网友在澳门发现，苹果正在建设当地第二家Apple Store，写有“涛涛灵感交汇”的围挡设计感十足。

北京王府井Apple Store在2012年12月20日开业，其开业的一周之内营业额就赶上了苹果在Palo Alto的Apple Store，这可是一家有20年历史的老店。苹果表示王府井店将会在6月24日开始升级，有趣的是， Palo Alto店也是从2018年5月开始进行升级改造的。

至于英国的考文特花园Apple Store，则会在6月27日开始升级改造，这家2010年开放的Apple Store是苹果的第三百家直营店，当时也被称为“世界最大Apple Store”，并且砖墙外形、外露的管道与木地板这些风格和其他的玻璃幕墙设计也完全不一样。

除了北京和伦敦两家经典老店之外，南京艾尚天地、重庆解放碑和香港铜锣湾也已经在不久之前进入装修状态，但苹果依然保持营业。至于美国，贝弗利山庄、奥兰多公园等店面也分别进行了搬迁和改造工作。

旧店在装修，新店也没放松，今天有网友发现了在澳门金沙城中心度假村的Apple Store可能即将开业，墨绿色水波纹围挡和镀铬风格的苹果Logo和澳门的议事厅前地风格相似，并标注了“涛涛灵感交汇”的标语，有人猜测它可能会在7月初开店。

据外媒9to5mac报道，苹果其实计划改造现有的所有零售店，而不仅仅是太小或者是太旧的那些。对于本来就很大很新的店面，苹果也会升级一些电视墙、展示柜这样的地方。

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关键词：苹果零售店Apple Store

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