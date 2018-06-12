中兴将回归：紧抓5G战略机遇，前方征途是星辰大海

4月16日，美国商务部以违反协议为由对中兴激活拒绝令，禁止中兴向美国供应商采购元器件，导致中兴进入“休克”状态。6月7日，美国商务部长罗斯宣布与中兴达成新和解协议。根据协议内容，中兴要想解除拒绝令，必须支付10亿美元罚金和4亿美元(其中3亿美元已于2017年缴纳)保证金并接受美方对采购元器件的严格监管等措施。

目前协议已达成，拒绝令在在本月中旬正式解除。

中兴发内部信：反思、问责

制裁开始以来，中兴通过多封内部信向全体员工介绍了事件发生的前因后果，并要求管理干部以尽快解除制裁为唯一目标全力推进、呼吁员工团结一致，坚守岗位，不受外界各种传言的干扰。据《南华早报》报道，6月8日凌晨，中兴在和解协议公布后再次发出内部信。

信中表示，拒绝令的激活给公司造成了巨大损失，中兴为此付出了惨痛的代价，特此向全体员工、客户、股东、合作伙伴道歉。该事件的发生，从目前内外部调查的结论来看，直接原因是少数几名干部和员工的工作过失所引发，但中兴全体必须深刻地认识到：其实质反映了在合规文化和管理上存在问题。中兴将组织广大干部和员工对事件进行复盘反思，吸取教训，并切实问责，防止今后再有类似情况发生。

从内部信可以看出，中兴没有将责任简单归咎于个别员工，而是揽过于己，承认了自身存在的问题，体现了公司的担当。从这50多天的艰难时刻也可以看出，中兴尽管遭遇禁令无法维持运营，但尽可能在不违反合规的情况下，履行对员工对客户对合作伙伴的承诺。

光明未来：中兴依然是5G技术领头羊

虽然禁令对中兴造成了沉重打击，包括大约20亿美元的经济损失。但中兴的核心竞争力并没有被打断，那就是技术。禁令期间，中兴的技术核心力量，多达3万多名研发人员队伍得以保留。市场方面，中兴分布在全球100多个代表处、1.5万人的销售、MKT、工程服务队伍人员稳定，一旦禁令解除，将迅速投入工作开展。技术的研发和创新将得以延续。乐观的未来和现状也获得了一些重点客户的谅解，这些都是中兴迅速恢复运营的资本。

尤其在面向未来的5G领域，中兴多年研发投入，已经取得了行业领先成果，这些技术储备不会因两个月的暂停运营而遭受影响。截止2017年底，中兴拥有5G战略布局专利全球2000件;Ovum在报告中指出，中兴是全球唯二具备端到端5G解决方案的厂商之一。

今年下半年，5G将完成关键标准制定和产品方案成熟，明年开启规模商用。中兴以“5G先锋”为旗帜，不仅在产品技术层面不断突破，在市场层面也斩获颇丰。于欧洲，去年10月拿下建设首个5G预商用网络项目;于中国，今年4月在广州成功打通了国内第一个5G电话。随着禁令解除，中兴将很快回到5G圆桌前。5G商用这种万亿元级别的市场，也需要中兴的力量。