京东618小米品牌日：小米8SE第二轮抢购，全场最高省1200元

IT之家6月12日消息 13日0点起，京东618手机会场迎来小米品牌日，小米MIX2/红米5 Plus/红米5A等爆款0点秒杀，小米8SE新品10点第二轮抢购，小米8/红米6新品火爆预约，小米6X限时赠移动电源，全场爆款最高省1200元。
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手机方面，小米8SE新品10点第二轮抢购，小米MIX2零点秒杀最高省1200元，小米6X 4+64GB低至1599元，限时赠移动电源，小米MIX2/红米5 Plus/红米5A等爆款0点秒杀……
笔记本方面，小米Air（Core M-7Y30 4G 256G 全高清屏 背光键盘 Win10正版office）0点秒杀，小米游戏本（i7标压 16G 1T+256G GTX1060 6G显存 创新冷酷散热系统）0点8599元开抢，扫码抽奖赢1999元平衡车……
电视方面，小米电视4A 55英寸满减直降200低至2299元，小米电视4 55英寸满3600减300仅需3399元、65英寸满8000减600实付7899元……
小家电方面，全场最高立省300元，小米扫地机器人特价1499元限量抢购，米家声波电动牙刷秒杀179元，小米空气净化器Pro秒杀低至1199元……
此外，智能家居、智能酷玩、户外旅行、手机配件等品类全场狂欢大促，等你来抢……
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