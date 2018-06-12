加州发布电子车牌照，可以放开玩了！（附最详细申请方法）

重大利好！如果你身在加州，现在就可以为自己的爱车申请电子牌照了！考虑到美国乡民一直以来在车牌上搞创作的高涨热情，这块酷炫的限量电子车牌很可能“手快有，手慢无”。

因为美国车牌照不需要摇号，可以由车主提交自由组合的字母和数字，只要内容健康就能得到批准，因此涌现了一批又一批的民间车牌艺术家。

比如下面这块来自佛蒙特，把自己当成一只猫的车牌。

再比如这位即使身处逆境也不忘赞美生活的车主。

但金属牌照根本不够这些人折腾的。现在有了电子车牌，再也没什么能阻止美国乡民玩儿坏车牌了！

比如下面这位费尽心机挑了一块蜘蛛侠车牌的哥们儿，因为字母限制不得不写成了“知朱侠”。有了电子牌照后，岂止是蜘蛛侠，想要死侍和蜘蛛侠在车牌上吵架都没问题！

▲煞费苦心

先来看看这块电子车牌有多厉害。

早在2010年，身为全美国“最敢吃螃蟹”的科技大省，加州就开始了引入电子牌照的计划。今年，在供应商Reviver Auto的帮助下，电子牌照牌照终于开始向公众开放申请了。

据Reviver Auto称，第一代电子车牌采用了和Kindle电子书一样的电子墨水屏，外面盖了一层保护玻璃，由内置的可更换电池供电。在改变屏幕内容时我们还能看到熟悉的电子墨水屏闪屏。

电子牌照除了厚度和重量之外，安装方法与正常车牌无异。在车牌上保留了所有正常牌照的功能，但在下面多了一行自定义空间，不管你是想输入“勇士天下第一”还是“快投王菊一票”，只要向DMV（车辆管理局）申报并得到许可，就可以换上了！

但电子牌照真正大显身手的时候还是在停稳之后。为了安全考虑，在车辆行驶中，牌照必须显示正常的车牌号内容，但是车停稳后，不管你是天秀还是陈独秀，都没人能管得着你了。把整个车牌都设定成图片也是没问题的。

对于临时停车的人来说，把关机画面设置成“挪车请拨电话xxx”，真是太实用不过了。

▲但暂时只有车尾允许使用电子牌照，车头还要乖乖用金属的

电子车牌不仅是车主个性的体现，更内置了集成通信功能。换句话说，有了这块牌照，你就可以和DMV说拜拜了。每年的登记程序都可以在网上完成并自动更新右上角的角标，再也不用排长队领小贴纸了！

此外，电子车牌中还内置GPS，只要小偷没把牌照撬掉，你的爱车就永远丢不了。

▲和粘巴巴脏兮兮的小贴纸说再见

那么，在哪里才能买到呢？

加州居民现在只要登录Reviver Auto官网，输入自己家的地址或邮编，就可以看见附近的经销商。

虽然现在有代理权的经销商还不多，但基本能做到20分钟车程有一家。

选择了离自己家最近的经销商之后，就可以开始填写申请表格了。需要告知商家自己的联系方式，以及爱车的牌子型号和购买时间，提交申请后就可以坐等商家联系你提车牌了。

由于电子牌照目前仍在测试阶段，DMV规定，仅有0.5%的车可以享受拉风的电子牌照。各位喜欢新技术的朋友们，赶早不赶晚啊！

但还有一个重要的信息令硅星人非常在意，这块车牌售价699美元，且没有任何保险措施。这么惹眼高级的车牌，真的不会被小偷拧下来抱走么？