爱奇艺股价过去一个月上涨逾100%，这是可能的5大原因

据MotleyFool北京时间6月12日报道，爱奇艺在美国并不为人知，但实际上它是全球最大的流媒体公司之一，常常被称作是中国的Netflix。该公司从搜索引擎巨头百度拆分而来，后者仍拥有其大部分股份。爱奇艺在3月29日赴美上市，发行价为18美元。在上市当天，该股下跌近14%，报收于15.55美元。

自那以后，爱奇艺股价已大幅反弹，较首个交易日的低点翻了一番。是什么书写了爱奇艺的“灰姑娘故事”？投资者现在买入是否已经太晚？

一，好于预期的财报

爱奇艺在4月26日公布了上市后的首份财报，表现好于许多分析师预期。第一季度，爱奇艺的营收为49亿元人民币，同比增长57%。该公司的每一个业务板块表现都很好，其中会员服务营收同比增长了67%，在线广告业务营收增长了53%，内容分发营收增长了44%。与它的美国同行一样，爱奇艺正致力于扩张其原创内容，因此短期不要期望该公司能实现盈利。

二，战略合作

爱奇艺在发布财报的同时，宣布与中国电商巨头京东建立独家合作关系。根据协议，在任何一家公司购买一年高级会员的用户都可以享受这两家公司的好处。京东Plus的高级会员可以享受特殊的价格、免费送货优惠券以及独家客户服务。爱奇艺的VIP客户可以获得无广告观看和独家内容。

这一举措带来了巨大的回报，两家公司联合宣布，仅在达成合作的第一周，项目就吸引了超过100万新用户。

三，分析师看好

在IPO上市以及发布第一季度财报后，数位分析师升级了对爱奇艺股票的评级。花旗集团率先授予爱奇艺“买入”评级以及22美元的目标价。高盛对该股的评级同样为“买入”，并给予了23美元的目标价。不甘落后的是，中信证券也在上月晚些时候发布了买入评级和28.33美元的目标价。

持续的买入评级和越来越高的目标价虽然对爱奇艺的业绩并不会产生影响，但却提供了股价上涨的动力。

四，按需电影院？

爱奇艺上月晚些时候宣布将进军实体影院。该公司公布了其首家线下点播影院“娱刻”的开业，这是爱奇艺计划在全中国开设的一系列实体影院中的首家。爱奇艺称，娱刻影院将把传统影院的高品质视听环境与按需服务的便利互相结合。

观众们可以自由选择看电影的时间与地点，以及从爱奇艺的线上电影数据库选出欲播放的内容，以小时计价。此外，娱刻电影院均采用取得卢卡斯影业THX电影播放环境认证标准的知名品牌设备，并拥有世界级的杜比音效。

五，数字版权管理（DRM）认证

数字版权管理（DRM）是一种旨在保护版权和防止盗版的计算机化系统。爱奇艺成为中国首家拥有DRM系统的互联网视频平台，该系统得到了中国最负盛名的DRM组织——中国电影研究中心实验室(ChinaDRM Lab)的批准，后者的认证已经被好莱坞“六大”电影制片厂、电影业者和美国电影协会认可。

这对爱奇艺来说是一项重要举措，有助于确保知识产权受到保护。

虽然上述这些发展本身并不是特别重要，但它们共同表明，尽管爱奇艺在公众视线中的时间不长，但它已经有了一个良好的开端，并采取了正确的举措，来确保其拥有光明的未来。

值得注意的是，爱奇艺还没有盈利，在可预见的未来将继续亏损。该股自最近一个月的低点已经翻倍，与任何新上市的公司一样，其股价仍可能出现波动。