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6月13日辣品福包：1元可充10元话费、免费领育碧《荣耀战魂》

2018-6-12 22:58:01来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

辣品福包消息，“免费领育碧《荣耀战魂》”、“至少减8元，实付1元可充10元话费”、“领联通500M流量包”、“天猫618上亿红包，最高618元、“直接抵现金，45元信用卡还款券免费领”等活动进行中；具体领取方法点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

游戏免费领取育碧游戏《荣耀战魂》直接登录或注册即可领取查看详情

• 至少减8元，实付1元可充10元话费

注：移动电信用户1元可充10元话费，联通用户因最低充值金额为20元、故11元充20元话费；参与过其它微众银行活动的用户亦可参与，本次活动仅限参与一次。

话费实付1元可充10元话费京东x微众银行，充话费至少减8元查看详情

提醒：下面《充话费满20-8元》是微众银行近期的一个历史活动，也是仅限参与一次，但与上述活动不冲突，还未参与过的用户不要错过！

话费腾讯微众银行：充话费满20-8元至少减5元，小编减8元查看详情

• 2018天猫618上亿红包，最高618元：

『天猫新人（近12个月没有在天猫购买的用户）: 10元，15元，20元；非天猫新人： 618元，2元，1元，0.5元』 天猫超市优惠券：10元，25元，30元，50元，100元！（6月1日-20日）

红包和天猫超市优惠券可同时使用，单个红包可以分拆使用，多个红包也可叠加使用，点此立拆红包

• 京东618购物节必领京喜红包

京东618年中购物节京喜红包第二波开启，优惠券（东券）领取和使用时间为6月12日-6月20日，可叠加满减、店铺券使用，点此领取京东618神券

优惠券面额：

全品类现金红包：【2元、3元、5元】；全品类东券：【满100减8、满200减15、满300减25、满400减50、满1000减618】

• 51信用卡管家“45元信用卡还款金”新人必领

还款金可直接抵现金使用，领取后立即生效，有效期为30天。

点此领取45元还款金

• 美团新用户专享（安卓/iOS不限）点此领取15元外卖红包

• 美团送价值50元闪付心意卡（限iOS）点此查看

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更多活动：

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福包领取方法点此下载辣品App  -  进入“福包”栏目 - 即可找到活动入口。

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支持：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP（桌面/手机）。

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