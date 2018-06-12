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Facebook整顿电商广告，允许用户提供购物反馈

2018-6-12 23:03:58来源：新浪科技作者：李明责编：阿迷/实习评论：

Facebook今日推出一项新功能，旨在打击那些提供与广告宣传不符的商品或体验的电子商务网站。

Facebook的这项新功能允许用户对照其在Facebook网站上看到的广告，对其购物体验提供反馈。如果某商家接到一定数量的负面反馈，如产品质量差，发货时间慢等，Facebook将对该商家提出警告。

事实上，Facebook此举主要有两个目的。首先，积极的一面是：对于那些不是特别重视用户购物体验的广告主，在接到用户反馈后，可以改进其行为。其次，相对消极的一面是：如果某商家接到太多的负面反馈，Facebook会发出警告，要求其改进。否则，Facebook将拒绝为其提供广告服务。

业内人士称，Facebook的电子商务广告业务尚处在初级阶段，如果不想中途夭折，必须要提高其可信性，否则用户就不会点击该广告。

Facebook产品营销总监莎拉·伊普斯(Sarah Epps)称：“我们都曾有过欠佳的购物体验，如无法送货上门、发货慢，或产品质量不过关等。用户表示，糟糕的用户体验不但浪费金钱，也带来诸多不便。这对用户、广告主和Facebook都是不利的。”

伊普斯还称：“对于用户的反馈，我们给予商家一定的响应时间。在我们已经提供了负面反馈的数百个商家中，许多已经采取了整改措施。如果没有改善，他们的广告就不会出现在用户的新闻推送(news feed)中。到目前为止，商家的反馈还是积极的。”

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关键词：Facebook扎克伯格

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