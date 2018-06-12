苹果iPhone全球联保？不存在的

昨晚今晨，有网友和媒体爆料称苹果修改了保修条款，最新的条款规定苹果一年的售后服务以及用户购买的Apple Care+全球通用，这是不是意味着持有国行苹果产品国外也能使用保修服务，而国外购买的iPhone也能回国保修呢？

先来看看关于全球联保的依据。苹果官网关于Apple产品与中国消费者权益相关法律法规上的内容，其中“Apple一年有限保证”以及“AppleCare Protection Plan全方位服务计划”中的海外服务赫然写的“有”，但星号的解释中却模棱两可的解释到苹果可以将服务限制在苹果或起授权经销商最初出售Apple产品的国家或地区。

海外服务这四个字依然让人不明所以，我们随后通过信息方式联系了苹果的技术顾问。

通过以上对话，我们开头的问题得到了解答：

1、国内购买的苹果手机能否在国外保修？国外购买的iPhone能否在国内保修？

答：不行，手机保修服务只限于购买地国家。

2、那这项海外服务具体指的是什么？

答：主要指电脑，MacBook、iMac、Mac Pro、Mac Mini可以获得全球联保服务。

虽然也有网友声称在深圳使用美版iPhone换机成功，但这可能仅是个案。想要海外购机国内使用的用户还要仔细考虑清楚。