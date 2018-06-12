性能车合体重载火箭，特斯拉Roadster 2可以选配上天？

在今年年初时候，马斯克的重型猎鹰终于是一飞冲天，成功完成首飞，而随着重型猎鹰火箭一同上天的，还有马斯克塞进去的一辆Roadster跑车。虽然不知道是否真的能像马斯克理想中的那样能在宇宙中飞行超过10亿年，但至少宣传效果已经算是爆炸性十足。不过这样粗暴的合体现在看来只是马斯克走出的第一步，他现在已经准备给自己即将发布的Roadster 2加入火箭推动装置了。

马斯克在自己的社交账号中表示他会想要给Roadster提供一款SpaceX主题装备升级包，而这个升级包由10枚小型火箭推进器构成，它们将会全部集中排布在Roadster 2的尾部来提供高强度的动力供应，当然作为一家纯电动汽车公司，马斯克设计的这套推进装置也是纯电力驱动。而按照特斯拉的预期，Roadster 2将会在1.9秒内完成百公里加速，以电动汽车和喷射装置的特性来看，这套火箭推进装置真正的发力点可能会在加速的后半程。

马斯克显然没打算只把这套装置用于直线加速，他含糊其辞的表示也许Roadster 2可以用它来完成一次短距离的“跳跃”，而他们还需要做的只有确保车辆在落地时的安全性。马斯克喜欢嘴里跑火车的事大家也都清楚，而他真正可怕之处在于，即使常常画饼，但可以看得出马斯克是最相信自己说出的那些话的人，而且他的嘴炮也慢慢的一件件变成现实，所以也许他们真的在做这样的准备。

至于这辆可以“跳跃”的汽车如何保证落地时的安全性，或者它究竟能实现怎样的速度表现，目前还都不得而知，看看Uber等一众互联网公司都开始研究飞行汽车，所以也不排除特斯拉同样在为此做准备的猜想。而在加入SpaceX选配包后，看来只有使用燃气轮机的Techrules-REN才有一战之力了。