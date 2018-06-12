福特投资的自动驾驶汽车公司Argo AI挖角苹果和Uber

福特汽车投资的自动驾驶汽车初创公司Argo AI经过一年多的发展，如今员工数量已经增加近30倍。

Argo AI总部位于匹茨堡，去年2月获得福特汽车10亿美元的投资。福特汽车的目的是利用Argo AI的技术在自动驾驶领域追赶竞争对手。

当时，Argo AI拥有不到12名员工。但如今，通过从苹果、Uber和其他科技公司招聘软件工程师和机器人研究人员，Argo AI的员工数量已达到约330人。

Argo AI目前正在开发一套自动驾驶系统，将来计划面向其他厂商出售。而福特汽车计划在2021年开始销售全自动驾驶汽车。

由于汽车的科技含量越来越高，汽车厂商开始大肆招聘机器人、计算机科学和机器学习等领域的人才。但与高薪的硅谷科技公司相比，汽车厂商并不占优势。这迫使汽车厂商及其零部件供应商通过其他方式来招募人才。

两年前，通用汽车以约10亿美元收购了自动驾驶技术初创企业Cruise Automation。当时，Cruise Automation仅有约40名员工。但得到通用汽车的支持后，如今员工数量已得到740人。

马特·帕沃斯(Matt Powers)从苹果公司跳槽至Argo AI，他表示，选择Argo AI的主要原因是该公司得到了一家主要汽车厂商(福特)的支持。