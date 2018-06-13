美国法院批准AT&T收购时代华纳，交易额高达854亿美元

北京时间6月13日凌晨消息，本周二，美国联邦地区法院法官宣布AT&T以854亿美元收购时代华纳案合法，允许付费电视行业和电信运营商巨头AT&T收购包括HBO、CNN、和电影工作室华纳兄弟在内的时代华纳旗下资产。

美国联邦地区法院法官理查德·莱昂（Richard Leon）没有对该收购交易提出附加条件。在一次闭门会议中，莱昂要求政府应立即执行法院的裁决，不应迟疑。

AT&T总法律顾问戴维·麦卡蒂（David McAtee）表示该公司对法院的裁决结果十分满意。麦卡蒂在一份声明中表示：“在进行一次全面而公平的审查后，我们很高兴地看到法院法官拒绝了政府试图阻止AT&T收购时代华纳的诉讼。我们期待在今年6月20日之前完成此次收购交易，以开始向消费者提供更廉价、更移动化、和更具创造力的视频娱乐内容。”

该法院裁决公布后，时代华纳的股价在盘后交易中上涨约5%，而AT&T的股价则下跌了近2%。

美国司法部助理总检察长、反垄断部门主管麦坎·德力行（Makan Delrahim）称司法部对法院的该裁决结果表示失望。

麦坎在一份声明中说：“我们始终相信付费电视市场会因AT&T收购时代华纳而变的更缺乏竞争力和创造力。我们将仔细评估法院的观点，并考虑下一步措施，以完成我们反对垄断、鼓励竞争的使命，这对美国消费者有利。”

法院的该裁决结果将激起美国电信和媒体行业的一大波收购潮。据CNBC报道，康卡斯特表示，若法官莱昂批准AT&T收购时代华纳，康卡斯特将宣布收购21世纪福克斯，并最早将于本周三公布此消息。

在法院批准AT&T收购时代华纳后，康卡斯特的股价下跌了4%，而21世纪福克斯的股价则上涨了4%。

法院的该决定是经过了长达六周的审讯后做出的。美国司法部在去年起诉反对AT&T收购时代华纳，称拥有卫星电视提供商DirecTV的AT&T将可能在收购时代华纳后向购买时代华纳内容的其他电视提供商收取更多的费用，结果是消费者需支付更高的电视订阅费用。

对于司法部的观点，AT&T予以反对，称内容提供方的目的是尽可能广的传播自己生产的内容，这将给其带来版权费用和广告收入。

AT&T同时还是美国第二大移动运营商，早在2016年10月就宣布考虑收购时代华纳来拓宽其收入来源，并成为一家具有媒体属性的公司，那样可以通过在移动端提供娱乐服务来吸引消费者。AT&T首席执行官兰德尔·斯蒂芬森（Randall Stephenson）曾称该收购交易能帮助AT&T对抗同样在大力投资内容产业的亚马逊和Netflix。