苹果高通全球打50场专利官司，中美德三场判决定胜负

6月13日消息，据彭博社报道，苹果公司(Apple)与无线芯片供应商高通公司(Qualcomm)之间旷日持久的专利纠纷似乎不会很快结束，它们在六个不同国家的16个司法管辖区分别提起了50多项诉讼。苹果指责高通在使用其芯片和专利许可方面存在不公平条款，而高通则指责苹果侵犯了这些专利。但彭博社分析师认为，在三个国家举行的关键听证会可能会促使双方比预期更快的速度达成和解。

在美国、中国和德国三个最重要市场举行的听证会将很快决定，苹果迫使全球最大芯片制造商之一改变其经营方式、从而为自己省下数十亿美元的技术许可费用是否合法。基于对苹果出售的每部手机收取专利费用计算，苹果可能拖欠高通25亿至45亿美元未付费用，这笔资金可能相当于高通年收入的五分之一。

苹果辩称，高通利用其专利所有权（涵盖了现代智能手机通讯的基本原理）获取不公平的高额回报，并迫使苹果购买其芯片。而高通反驳说，苹果正在窃取其资产，拒绝为业内其他公司珍视并为之付费的技术支付使用费用。市场研究机构IDC的移动行业分析师威尔·斯托费加(Will Stofega)表示:“试图理清这两家公司之间错综复杂的诉讼关系是一项艰巨的任务。”

苹果和高通公司的法律团队始终很忙，这种趋势很可能会继续这样下去。彭博社情报分析师马特·拉尔森(Matt Larson)表示，在6个不同国家的16个司法管辖区，苹果和高通有50多项独立的知识产权和反垄断诉讼。拉尔森在最近的一份研究报告中写道，虽然没有任何单个案例可以解决所有问题，但2018年下半年的某些裁决可能会产生和解的动机。

下周，华盛顿的国际贸易委员会(ITC)将开始就高通诉苹果侵犯其三项专利的案件举行听证会。高通要求该机构禁止进口所有没有高通芯片的iPhone 7手机。为苹果提供超过60%营收的iPhone，实际上大多数是在亚洲生产的。

同样，德国曼海姆(Mannheim)的一家法院正在审理高通诉苹果案。高通认为，使用英特尔(Intel)芯片的iPhone侵犯了高通的专利，应该被排除在这个欧洲最大国家的市场之外。法官暂时同意高通的说法，但决定暂时搁置此案，待欧洲专利局(European Patent Office)决定相关专利是否有效后再做裁决。

在中国这个最大的智能手机市场，中国专利审查委员会本月和下月将开始举行听证会，苹果提出申请，即要求取消高通正试图针对其使用的专利。拉尔森说，这些案件的裁决可能会在第三季度做出。IDC的斯托费加表示:“中国的裁决最为重要。西欧也很重要，但依然无法与中国相比。他们在为分享而战，不希望任何事情阻碍他们前进。”

高通管理层坚称，在这些法律指控的激烈言辞背后，这场纠纷实际上只是一场商业谈判。一旦他们证明了自己在法律上的地位，很可能就会达成和解，恢复正常的客户-供应商关系。高通总法律顾问唐·罗森伯格（Don Rosenberg）说：“最初，我们发现自己处于守势，只能对苹果散播的错误说法做出回应。每个人都知道苹果，但却没有人知道高通在苹果产品中的重要地位。我相信，我们正处于一个过渡阶段，而事实即将不言自明。”

苹果发言人拒绝置评，并提到了该公司此前就冲突发表的声明。苹果否认侵犯了高通的任何专利，并声称诉讼中的专利不应该被公开发表出来。苹果表示，在“面对不断增加的监管制裁和诉讼海啸”之时，高通向国际贸易委员会(ITC)提交了诉状。高通的反应是报复那些敢于挑战其根深蒂固垄断地位的公司，包括苹果和英特尔。”

考恩公司(Cowen)分析师马特·拉姆齐(Matt Ramsay)说：“苹果要想改变立场，此前有些政府实体或法院愿意对iPhone发布禁令。我有种感觉，苹果的事情可能会持续一段时间。”

国际贸易委员会(ITC)、德国法院和中国都是有助于解决专利纠纷的实体。这些地方都以速度著称，秉持对专利所有者有利的立场，而且更有可能对发现侵犯专利权产品实施某种形式的销售禁令。电脑与通讯行业协会(Computer & Communications Industry Association)的专利顾问乔希·兰道(Josh Landau)说：“ITC案件提高了苹果面临的危险水平。如果该委员会发布对苹果产品的进口禁令，将促使它们更快地达成和解。”

对于高通而言，苹果占上风的迹象可能会加剧投资者和分析师的担忧，即其利润丰厚的许可业务正在消失。尽管双方专利纠纷的裁决时间和具体条款都不确定，但两大巨头之间的和解协议是人们普遍期待的。两家公司以及投资者都希望，法律裁决将为最终的解决方案提供路线图。