面对亚马逊等企业抗议，西雅图投票废除人头税

据CNBC北京时间6月13日报道，由于来自亚马逊和其他当地企业的压力不断增大，西雅图市官员周二投票废除了一项针对大型企业的新税收措施。

坐在喧闹的人群面前，西雅图市议会成员以7:2的投票废除了这项所谓的“人头税”，后者在四周前才刚刚通过。

该税法要求大型企业加强保障性住房建设并为流浪人员提供服务资金，提升幅度总计为约4800万美元。此前，美国展开了一场激烈的讨论，议题是亚马逊等大型企业是否有责任为日益增多的露宿街头的人提供帮助。

新法律规定，年收入在2000万美元以上的西雅图企业，每年需要按照员工数量缴纳此项税费，每个员工275美元。亚马逊在西雅图总部拥有超过4万名员工，这意味着这家电子商务巨头每年需要缴纳超过1000万美元的税费。这项税费将从明年开始征收，征收期限为5年，5年之后西雅图市议会将会对其效果进行评估，然后决定是否会继续征收。

然而，西雅图地区部分大型公司，包括亚马逊和星巴克对该法案进行严厉的批评，并成立了一个联盟，发起“不向就业征税”(No Tax On Jobs campaign)运动，该运动本计划在今年11月对废除新税法进行公投。

为了抗议新税法，亚马逊暂时停止了西雅图市中心的一座办公楼的建设。上月，100多家当地企业签署公开信，反对这项新法律。

周二，亚马逊发言人在一份声明中说，废除这一政策是“为了该地区经济繁荣而做出的正确决定”。

据美联社报道，上述企业联盟通过其发言人表示，他们很高兴看到“西雅图市议会听到了人们响亮而清晰的呼声，并在如今重新考虑这项欠妥的税收”。

西雅图市市长詹妮·德坎（Jenny Durkan）也发表声明，承认了该市废除人头税的决定。

“很明显，该法令将在未来五个月引发一场旷日持久、代价高昂的政治斗争，对解决我们紧迫的住房和无家可归危机毫无帮助。我们听到了你们的呼声，”德坎说道。

这场争议是亚马逊与州和国家税收政策的最新较量。它正与包括南卡莱罗纳在内的多个州就如何对第三方卖家在其市场上销售的产品征收销售税展开争论。上月，亚马逊还表示，将禁止澳大利亚消费者从其国际网站购买商品，此前澳大利亚表示，将对运往澳大利亚的产品征税。